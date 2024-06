Niet Max Verstappen, niet Lando Norris, maar George Russell heeft zondagmiddag de Grand Prix van Oostenrijk gewonnen. De Brit van Mercedes profiteert maximaal van het adembenemende gevecht tussen de eerste twee, die elkaar in de slotfase van de race raken. En dus behaalt Russell op de Red Bull Ring zijn eerste overwinning sinds de GP van São Paulo 2022.

Achter Russell eindigt Norris’ teamgenoot Oscar Piastri als tweede, een pleister op de wonde voor McLaren. Max Verstappen wordt als vijfde afgevlagd.

Lange tijd lijkt zich zondag een soevereine overwinning van Verstappen af te tekenen. Immers, op zaterdag won de drievoudig wereldkampioen van Red Bull al eenvoudig de sprintrace en ook in de kwalificatie enkele uren later was hij – ouderwets – heer en meester. Alle commotie rond de ruzie tussen zijn vader Jos en teambaas Christian Horner krijgt geen enkele vat op hem. “Hoe meer gezeilk, hoe harder Max rijdt”, stelde Jos Verstappen enigszins sarcastisch vast. Een dag later gaat het echter alsnog helemaal mis.

Start Verstappen volgens het boekje

De start vanaf pole (zie video) verloopt voor Verstappen volgens het boekje. Hij is goed weg en zijn leidende positie komt – met Norris schuin achter hem – niet in gevaar. Hij neemt meteen licht afstand van de Brit van McLaren, die op zijn beurt weer licht afstand kan nemen ten opzichte van de Mercedessen van George Russell en Lewis Hamilton achter hem. Beide Silberpfeile gaan immers met elkaar in gevecht, waardoor ze terrein verliezen op het duo voor hen.

Voor Verstappen lijkt er geen vuiltje aan de lucht. Na tien van de 71 ronden bedraagt de marge op zijn rivaal bijna vier seconden, na twintig ronden al ruim zes tellen.

Lees ook: Toto Wolff mengt zich in Red Bull-ruzie: ‘Team verliest goede naam’

Spannend wordt het pas echt in de pitlane. Na 23 laps gaan Verstappen en Norris voor hun eerste pitstop naar binnen om hun mediums om te ruilen voor de harde compounds. Echter, op het moment dat Verstappen weer wegrijdt, komt Norris net naar binnen die daardoor een heel kort moment in de remmen moet (zie video). Het lijkt enigszins op een schwalbe, maar de vermeende unsafe release wordt wel onderzocht door de stewards. Zij oordelen echter dat Verstappen geen blaam treft. Het gevolg is dat het verschil tussen beiden halverwege de race al ruim acht seconden bedraagt.

In de tweede helft van de race ondervinden Verstappen en Norris enige hinder van achterblijvers, maar de marge lijkt veilig. Tot er opnieuw iets misgaat in de pitlane. Als Verstappen na 54 laps binnenkomt voor zijn tweede stop (naar gebruikte mediums), gaat de wisseling van de linkerachterband de mist in en daardoor moet hij wachten op de binnenkomende Norris die nieuwe mediums onder zijn McLaren krijgt.

Adembenemend gevecht

De trage pitstop van Verstappen (6,5 seconden) betekent dat zijn veilig lijkende voorsprong als sneeuw voor de zon is verdwenen. ‘Oh my God”, verzucht Verstappen over de boordradio. De marge tussen beiden is ineens minder dan een seconde. En dus ontstaat er alsnog een adembenemend gevecht, waarbij ook bandenmanagement en track limits een rol spelen.

Tot tweemaal toe wordt Verstappen bij een inhaalactie door de uiterst agressief rijdende Norris van de baan geduwd. Bij de derde inhaalpoging gaat het helemaal mis. Het is hard tegen hard en de twee raken elkaar. Beiden lopen een lekke band op, moeten naar binnen en krijgen van de stewards een tijdstraf: tien seconden voor Verstappen, vijf voor Norris (vanwege track limits). George Russell, die op grote afstand van de twee leiders reed, krijgt de leiding van de race in de schoot geworpen.

Door de rommel op de baan ontstaat er een virtual safety carsituatie. Het komt voor Russell als een geschenk uit de hemel. Hij bezorgt Mercedes eindelijk weer eens een overwinning. En Verstappen? Hij eindigt uiteindelijk als vijfde en krijgt ook nog eens de snelste raceronde op zijn naam. Hierdoor loopt hij uit op Norris, zijn naaste belager in de WK-stand. Reden voor een feestje is het allerminst…

Uitslagen

Pos Coureur Team Nationaliteit Tijd