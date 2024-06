Max Verstappen en Lando Norris kwamen elkaar tegen in de pitstraat tijdens de GP van Oostenrijk. Bij het wegrijden kwam de Nederlander vlak voor de neus van Norris terecht. Later bleek dat de stewards geen actie ondernemen. Ontloopt Verstappen hier een straf? Bekijk hier een video van het moment nog eens terug.

