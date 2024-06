De spanningen liepen hoog op in aanloop naar de Grand Prix van Oostenrijk. Teambaas Christian Wolff kreeg het aan de stok met Jos Verstappen over zijn deelname aan de zogenaamde Legends Parade. Verstappen senior maakte Red Bull uit voor ‘een kleuterschool’ en zag af van zijn rondjes in de RB8. Toto Wolff, die de Verstappens maar wat graag te vriend houdt, mengde zich in het laatste Red Bull-relletje.

Het lijkt erop dat de relatie tussen Christian Horner en Jos Verstappen voor eens en voor altijd is bekoeld. Laatstgenoemde onthulde vrijdag dat Horner had geëist hem niet te filmen tijdens zijn ererondjes over de Red Bull Ring. Daarbij stelde Verstappen tegenover Viaplay dat er zelfs aan zijn remmen zou zijn gesjoemeld. Hij annuleerde per direct zijn deelname aan de Legends Parade. Toto Wolff (die nog steeds solliciteert naar een samenwerking met diens zoon) kiest uiteraard de kant van Verstappen.

“Jos en ik zitten op één lijn”, aldus de Mercedes-teambaas tegenover het Oostenrijkse Kurier. Een strategische opmerking van Wolff, die Max Verstappen nog altijd probeert los te peuteren bij Red Bull. De Oostenrijker stak de afgelopen maanden geregeld de loftrompet over de Nederlandse kampioen. “Dat was natuurlijk ook een beetje grappig bedoeld”, lachte hij. “Maar er zit wel degelijk een serieuze gedachte achter. Het is mijn taak om bij te dragen aan de prestaties van Mercedes – dan moet je ook een goede coureur in de auto kunnen zetten.”

Wolff denkt te zien dat de situatie bij Red Bull langzaamaan verslechterd. Hij heeft het vooral te doen met landgenoot en RB-adviseur Helmut Marko. De 81-jarige Marko leek in de nasleep van het schandaal rondom Christian Horner wat invloed in te leveren. “Ik kan goed met Helmut opschieten en ik heb enorm veel respect voor hem – ik zie dat hij geraakt wordt door wat er momenteel bij Red Bull gebeurt”, aldus Wolff. “Het team heeft niet meer de goede naam dat het onder Dietrich Mateschitz had.”

