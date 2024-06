Jos Verstappen en Helmut Marko zijn het eens: de kwalificatiesessie van Max Verstappen voor de Oostenrijkse GP is van een zeldzaam niveau. Het gat met achtervolger Lando Norris op de korte omloop van 4,3 kilometer, bijna een halve seconde, is exceptioneel. “Hoe meer gezeik, hoe harder Max rijdt”, stelt vader Jos met een knipoog.

Een week geleden in Spanje luidt hij aan de vooravond van de Spaanse GP de noodklok. McLaren heeft Red Bull, stelt Max Verstappen, achterhaald. Weliswaar wint hij de race in Barcelona, maar Lando Norris zit hem op de hielen en heeft een dag eerder namens de Britse renstal ook de pole positie veroverd.

Zes dagen later ziet de wereld er voor Verstappen en Red Bull opeens heel anders uit. Voorspelbaarder vooral: de regerend wereldkampioen wint ’s middags de sprintrace en is een paar uur later bij de kwalificatie een klasse apart. Ook vader Jos is er, aangenaam, door verrast. “Hoe meer gezeik, hoe harder Max rijdt”, grapt hij, doelend op de verbale vete met Christian Horner van een dag eerder.

Volgens Helmut Marko heeft de dominantie in de kwalificatie te maken met een paar dingen. “De auto liep vrijdag al goed. Max heeft samen met GP (zijn race-engineer Gianpiero Lambiase, red) de nodige veranderingen aangebracht, de auto richting race aangepast. Dat maakt het grote verschil nog specialer”, meent Red Bulls adviseur. “Bijna een halve seconde op deze baan is een seconde op een ‘normale’ baan.”

“Max”, zo vervolgt Marko, “is op dit moment in absolute topvorm en de auto was optimaal. En die combinatie is onverslaanbaar. Elk ronde die hij in de kwalificatie reed was volgens mij goed voor pole. Dat zegt wel iets.” Een andere factor die volgens Marko meespeelt is het oranje legioen. “Als je naar de tribunes kijkt, al dat oranje, de geweldige sfeer en een baan die hem kennelijk ligt: dat schijnt Max allemaal heel goed te doen. Ik geniet ook van al dat oranje langs de baan en die gele nummerborden onderweg naar het circuit met aanhangers.”

Over het dispuut tussen Jos Verstappen en Red Bulls teambaas Christian Horner is Marko een dag na dato minder te spreken, zegt hij. “Het is allemaal wat opgeblazen: een kleuterklasactie en ook onnodig. Of zoiets het team beïnvloedt?” Stilte: “Laten we het maar snel vergeten.”