Ben je halverwege de race aangehaakt en heb je dus de start gemist? Max Verstappen, de leider in de wedstrijd, was goed weg. Bekijk hier een video van het moment dat de lichten uitgingen tijdens de GP van Oostenrijk.

