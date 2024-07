In navolging van Lando Norris heeft ook Max Verstappen een dikke streep getrokken onder de nasleep van hun aanvaring in de slotfase van de Grand Prix van Oostenrijk, afgelopen zondag. “Het belangrijkste voor mij is dat mijn vriendschap met Lando niet kapot gaat”, vertelde de drievoudig wereldkampioen donderdagmiddag in een drukbezochte mediasessie op het circuit van Silverstone.

Het enige gespreksonderwerp tijdens het persmoment in de hospitalityruimte van Red Bull was de crash met Norris in Oostenrijk, die vooral in Engeland al dagen breed (en tamelijk eenzijdig) wordt uitgemeten. “Lando en ik hebben elkaar maandag al meteen gesproken, nadat de eerste emoties na de race waren weggezakt”, vertelde Max Verstappen.

“Ik denk dat we allebei tot dezelfde conclusie kwamen, namelijk dat we echt van onze race hebben genoten. We raakten elkaar lichtjes, maar ons contact had natuurlijk grote gevolgen. Voor Lando nog iets meer dan voor mij, maar in essentie willen we allebei hard racen. Dat is iets wat we al jaren doen. Niet alleen in de Formule 1, maar ook online. En dat moeten we ook blijven doen. We beleven er veel plezier aan.”

‘Zijn het voor 99 procent met elkaar eens’

Max Verstappen werd zondag voor het incident bestraft door de stewards met een tijdstraf van tien seconden en twee strafpunten op zijn licentie. Daarnaast was de drievoudig wereldkampioen van Red Bull sinds het voorval van zondag mikpunt van kritiek. “Wat iedereen heeft gezegd, dat interesseert me niet. Iedereen mag een mening hebben, maar ik kijk alleen naar mijn relatie met Lando. We hebben de incidenten van de race met elkaar besproken en ik denk dat we het voor 99 procent met elkaar eens waren. Dat is volgens mij best veel.”

Verstappen: “Ik heb ook gezegd: ‘Je kunt erop vertrouwen dat het niet mijn intentie is om je van de baan te duwen’. En andersom is dat net zo. Natuurlijk is er altijd een mensenlijke reactie dat als iemand achter je naar binnen of naar buiten gaat, dat je daarop reageert. Maar weet ik deed, was niet over the top. Je probeert als coureur altijd de grenzen op te zoeken. Als team doe je dat ook, op het gebied van de regels. En misschien beland je dan af en toe in een grijs gebied. Maar het opzoeken van de grens is soms nodig, anders zul je nooit een topcoureur zijn. En zul je ook in het leven niet succesvol zijn.”

‘We voelden verschillende emoties’

Volgens Verstappen kan zijn vriendschap met Lando Norris blijven bestaan ondanks de groeiende rivaliteit op de baan tussen de twee. Oftewel, vriendschap is geen illusie. “Ik wil niet dat onze vriendschap verloren gaat. Dat is het niet waard. Ja, ik denk zeker dat vriendschap in de Formule 1 kan bestaan. Dat is ook een beetje afhankelijk van je persoonlijkheid. En ik ken Lando. Ik weet dat hij een goede gast is. Ik begreep ook zijn emoties na het incident zondag. Hij verloor daardoor de race. Ik ook, maar hij vocht voor zijn tweede overwinning in de Formule 1, ik voor mijn zestigste. Ik denk dan ook dat we verschillende emoties voelden.”

Hun manier van racen zal ook na de crash in Oostenrijk onveranderd blijven, verzekerde Verstappen. “We gaan flat out, vol gas! Dat is hoe we willen racen en dat is wat goed is voor Formule 1. Ik geniet van close racing. Zoals ik trouwens ook geniet van wanneer we als team een zorgeloos weekend hebben. Daar is ook niets mis mee.”

‘We hebben al teveel regels’

Verstappen kreeg ook de vraag voorgelegd of de regels rondom ‘moving under braking’ verder verduidelijkt moeten worden. Daarover: “Ik denk dat we al teveel regels hebben. Meer regels maakt het alleen maar nog moeilijker. Als je het regelboek vergelijkt met een aantal jaren geleden, is het alleen maar dikker en dikker geworden.”

En tenslotte, of hij wellicht nog bang is voor boe-geroep komende zondag van de Britse fans op Silverstone? Verstappen, nuchter: “Nee, dat heb ik al eens meegemaakt…”

