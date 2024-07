Lando Norris en Max Verstappen hebben de strijdbijl begraven na hun crash van afgelopen zondag tijdens de Oostenrijkse GP. “We hebben met elkaar gesproken. Kort na de race was ik gefrustreerd en zat ik vol adrenaline. Ik zei dingen die ik niet meende, ik geniet van de intense gevechten met Max”, zo verzekerde Norris donderdagmiddag op de FIA persconferentie in Silverstone, in de aanloop naar de Grand Prix van Groot-Brittannië.

Zondag eiste de Brit van McLaren nog woedend excuses van Verstappen, omdat hij ‘anders zijn respect voor hem zou verliezen’. Na een kleine week en volop gelegenheid voor de nodige zelfreflectie is Norris daarop teruggekomen. “Ik denk dat ik te heftig reageerde. We maakten amper contact. In die zin was het een klein incident met grote gevolgen. Voor allebei, maar vooral voor mij. Maar ik heb geen excuses van Max nodig en die hoeft hij ook helemaal niet te maken. Max en ik hebben elkaar afgelopen maandag en ook woensdag gesproken. Tussen ons is het weer business as usual.”

Norris vertelde op de persconferentie dat Max volgens hem een andere manier van racen heeft dan veel andere coureurs op de grid. “Maar daarom is hij ook kampioen”, voegde hij eraan toe. Daarna: “Max is een harde racer, hij racet op de limiet. Maar dat is waar we van houden. Ik hou van de intense gevechten die we hebben en vind het jammer dat het zondag zo afliep.”

‘Ik denk niet dat Max een zware straf verdiende’

Volgens Norris maakte Verstappen zich bij het bewuste incident wel degelijk schuldig aan ‘moving under braking’, maar had een crash voorkomen kunnen worden. Wel pleitte hij voor heldere regelgeving. “Agressief verdedigen is okay, maar de limiet moet duidelijk zijn.”

Norris: “Max wilde niet crashen, ik wilde niet crashen. Er zijn dingen die ik anders had kunnen doen. Ik denk niet dat Max en ik onze manier van rijden moeten veranderen, maar ik had in deze situatie wel iets meer van de kerbs kunnen gebruiken. Er was ruimte. Dan hadden we de crash kunnen voorkomen. Nogmaals, dit was een klein incident. Ik denk niet dat Max een zware straf verdiende, als hij überhaupt al een straf had moeten krijgen. Maar ik denk dat de stewards hebben meegewogen dat mijn kansen op de overwinning na het incident verkeken waren. Of ik vind dat Max helemaal geen straf verdiende? Geen commentaar.”

Norris benadrukte dat hij en Max Verstappen er afgelopen zondag in Spielberg een mooie race van maakten. “Het was good racing, met veel wiel-aan-wiel actie. Dat is volgens mij wat de mensen willen zien en dat is ook wat we als coureurs zelf willen.”

Lees hier alles over de aankomende GP in Groot-Brittannië

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine ligt NU in de winkel, maar is ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in heel Nederland!)