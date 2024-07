Mercedes is met een groot upgrade-pakket afgereisd naar de Ardennen. Voor de Belgische GP en tevens de laatste race voor de zomerstop, is de W15 weer aardig onder handen genomen. De Duitse renstal heeft zich in de laatste weken opgeworpen als een van de grootste gevaren voor Red Bull en McLaren. George Russell vertrouwt erop dat Mercedes ook in Spa een geduchte tegenstander zal zijn.

Sinds de Grand Prix van Canada dingt Mercedes mee naar podiums én raceoverwinningen. Zowel George Russell als Lewis Hamilton heeft al eens op de bovenste trede van het podium gestaan. Toch is de W15 verre van perfect. Met name de weersomstandigheden weten de performance van de zwart-grijze bolides te beïnvloeden.

“Ik denk dat Boedapest bevestigde wat we al wisten voor het weekend – dat Mercedes veel beter presteert in koelere omstandigheden dan in warmere races”, bevestigde Russell tegenover de pers in België. “Maar voorlopig wordt er vooral regen voorspeld voor Spa. We hebben enkele upgrades, maar het is nog even afwachten of we de auto echt naar het volgende niveau hebben getild.”

Volgens de FIA heeft Mercedes tenminste vijf aanpassingen gedaan aan de W15. Liefst vier daar van zijn gefocust op het opkrikken van de performance. Zo zijn de diffuser, de halo, de vloer én de achtervleugel aangepast voor Circuit Spa-Francorchamps.

“Bij andere coureurs zien we veel problemen wanneer ze upgrades aanbrengen op de auto”, doelde de 26-jarige Brit op Ferrari. “Wij hebben het gevoel dat we op de juiste weg zijn. We willen de laatste race voor de zomervakantie afsluiten met een hoogtepunt – ik ben ervan overtuigd dat we McLaren achterna kunnen en weer competitief zullen zijn. Uiteindelijk draait het daar allemaal om.”

