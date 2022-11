Hij heeft de afgelopen drie jaar zonder zitje gezeten in de Formule 1, maar in 2023 staat Nico Hülkenberg weer op de Formule 1-grid. De 35-jarige Duitser vervangt landgenoot Mick Schumacher bij Haas F1.

Hülkenberg kwam in de zomer in beeld bij Haas vanwege de wisselvallige prestaties van Schumacher. De zoon van zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher scoorde dit seizoen wel zijn eerste punten en kreeg ook de steun van teamgenoot Kevin Magnussen, maar veel meer steun binnen het team was er niet voor hem.

Er klonk vaak kritiek over de hoeveelheid crashes van Schumacher en hoewel teameigenaar Gene Haas ‘veel potentie’ in hem zag, was het vooral het feit dat hij ‘een fortuin’ kost dat het team naar een vervanger zocht. Haas kwam uit bij Hülkenberg, die de afgelopen jaren de reserverol bij Aston Martin op zich nam.

Na lange tijd onduidelijkheid over dat zitje naast Magnussen voor 2023 heeft Haas definitief de knoop doorgehakt. Het team verkiest ervaring boven jong talent en heeft de terugkerende Hülkenberg vastgelegd voor 2023.

Het is voor Schumacher nu nog maar de vraag wat zijn toekomst biedt. Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft er geen geheim van gemaakt dat hij de Duitser graag bij de Mercedes-familie wil hebben en zou daar dan een reserverol kunnen vervullen. Bovendien staat hij bij Williams als plan B klaar, mocht haar junior Logan Sargeant niet genoeg superlicentiepunten bemachtigen om in de Formule 1 te mogen rijden.

Hülkenberg debuteerde in 2010 in de Formule 1 met Williams. Hij pakte dat jaar in Brazilië de poleposition, zijn enige van zijn carrière. De coureur kwam vervolgens bij Force India terecht en keerde daar na een jaar bij Sauber weer terug. Na drie seizoenen maakte hij de overstap naar Renault, waar hij tot en met 2019 voor reed. De Franse renstal nam na dat seizoen afscheid van Hülkenberg, die vervolgens geen zitje wist te bemachtigen voor 2020. Wel kwam hij sindsdien vijf keer in actie als invaller bij Racing Point/Aston Martin.