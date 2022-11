Als een grote verrassing zal het niet meer gekomen zijn, maar Mick Schumacher laat alsnog weten ‘heel erg teleurgesteld’ te zijn dat Haas niet met hem verdergaat in 2023. De 23-jarige Duitser wordt vervangen door zijn twaalf jaar oudere landgenoot Nico Hülkenberg.

De switch hing dus al enige tijd in de lucht, met Haas dat vooral op zoek was naar een ervaren, stabiele kracht. Hoewel Schumacher soms mooie dingen liet zien in zijn twee jaar bij het Amerikaanse team, waren er ook te veel fouten en (kostbare) crashes.

“Dit wordt mijn laatste race met Haas”, verklaart Schumacher vlak voor 2022’s finaleweekend in Abu Dhabi op social media. “Ik wil er niet omheen draaien dat ik heel erg teleurgesteld ben met de beslissing ons contract niet te verlengen”, doelt hij op de nu dus aflopende samenwerking met Haas.

“Ondanks dat”, vervolgt hij, “wil ik Haas en Ferrari (Schumacher zat in het talentenprogramma van de Scuderia, red.) heel erg bedanken dat ze me deze kans hebben geboden. Ik ben door deze jaren samen erg gegroeid.”

Hoewel de afgelopen seizoenen niet altijd makkelijk zijn geweest, heeft dat Schumacher alleen maar meer doen beseffen hoeveel hij van deze sport houdt, benadrukt hij. “Ik heb veel geleerd en weet nu zeker dat ik een plek in de Formule 1 verdien. Dit is geen gesloten boek voor me. Van tegenslag, word je sterker.”

Reserve bij Mercedes?

De zoon van zevenvoudig wereldkampioen Formule 1 Michael Schumacher klinkt dus strijdlustig. Toch is de kans dat hij in 2023 op de grid staat nihil. Hij geldt louter als Plan B indien beoogd Williams-coureur Logan Sargeant geen superlicentie weet te verkrijgen. Zo rest Schumacher waarschijnlijk een reserverol.

Wat dat betreft kan Schumacher echter wel eens bij één van de beste teams terechtkomen, want Mercedes – waarvoor zijn vader tussen 2010 en 2012 reed – heeft mogelijk interesse in zijn diensten én heeft vacatures. Nyck de Vries en Stoffel Vandoorne vertrekken daar immers als reserves.