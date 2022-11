Als Logan Sargeant het niet voor elkaar krijgt om zijn superlicentie te verdienen en het Williams-zitje te vullen dat hem is beloofd, dan staat Mick Schumacher op de lijst met mogelijke vervangers.

Dat geeft Willams-teambaas Jost Capito aan in gesprek met het Duitse Motorsport-Magazin. Gevraagd of Schumacher een optie voor het team is indien Sargeant zijn ‘Formule 1-rijbewijs’ niet krijgt, antwoordt Capito dat ‘iedereen met een superlicentie en ervaring’ dan een optie is.

De Williams-chef hint er daarbij naar dat Schumacher ook al eerder is overwogen. Want voordat de keuze uiteindelijk op Sargeant viel, hebben alle coureurs die aan de criteria voldeden (superlicentie + beschikbaar) volgens Capito de revue gepasseerd bij Williams.

Schumacher mag zo dus nog een beetje hoop koesteren dat zijn Formule 1-avontuur in 2023 een vervolg krijgt. De 23-jarige Duitser mag natuurlijk ook nog hopen op een langer verblijf bij Haas, al lijkt de kans daarop klein. Volgens de laatste geruchten vervangt landgenoot Nico Hülkenberg (35) hem daar.

Sargeant staat nu overigens op 28 superlicentiepunten. Als het goed is komt er daar zaterdag één bij voor deelname aan VT2 in Brazilië. Hij kan er daarna ook nog eentje in Abu Dhabi verdienen met een VT1-deelname. Dan heeft hij er nog tien nodig, want er zijn veertig punten vereist voor een superlicentie.

Als zijn seizoen in de Formule 2, waarin hij nu uitkomt, afsluit zonder strafpunten, krijgt hij er nog twee bij. Sargeant hoeft er dan dus nog maar acht te verzamelen. Een zevende plek in de Formule 2-eindstand is daarvoor genoeg. De Amerikaan staat momenteel derde in die klasse, met nog één raceweekend te gaan.

