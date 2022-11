Beoogd Williams-coureur voor 2023 Logan Sargeant zal ook in het weekend van de Grand Prix van Brazilië een vrije training achter het stuur kruipen. Omdat het een sprintweekend betreft, zal dat nu op zaterdag gebeuren.

De Amerikaan moet namelijk nog de nodige superlicentie-punten bij elkaar sprokkelen, wil hij volgend jaar toegelaten worden tot de Formule 1. Voor elke gereden 100 kilometer in de Formule 1 verdient een coureur 1 punt. In Austin en Mexico-Stad kwam Sargeant ook al in actie al kwam hij in de laatste sessie tot 94 kilometer, geen punt voor die training dus.

Bovendien kan hij er nog twee bij krijgen als hij het Formule 2-seizoen in Abu Dhabi zonder strafpunten afsluit. Dan staat hij op 31 punten en heeft hij er nog maar negen nodig voor de superlicentie. In dat geval heeft Sargeant, die momenteel derde staat, genoeg aan de achtste plaats in de Formule 2.

De kans is dus groot dat de Amerikaan de superlicentie bemachtigt, maar Williams houdt ook rekening met de situatie dat het niet zover komt.