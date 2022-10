Mocht Logan Sargeant zijn superlicentie niet behalen, dan heeft Williams alvast een back-up plan klaarliggen voor dat tweede stoeltje naast Alexander Albon. Een concrete naam voor dat zitje is er dan echter niet.

Capito kondigde in Austin aan dat het team de intentie heeft om Formule 2-coureur Logan Sargeant voor 2023 naast Albon te zetten. Dat was een onverwachte en wat gewaagde aankondiging, omdat de 21-jarige Amerikaan nog niet over de benodigde superlicentie beschikt.

Wel doet Williams er van alles aan om zijn kansen op die superlicentie te vergroten. Zo mag hij in Mexico en Abu Dhabi nog eens een vrije training rijden. Per 100 kilometer levert dat hem namelijk nog een punt voor de superlicentie op. Bovendien kan hij er nog twee bij krijgen als hij het Formule 2-seizoen zonder strafpunten afsluit. Dan staat hij op 32 punten en heeft hij er nog maar acht nodig voor de superlicentie.

In dat geval heeft Sargeant, die momenteel derde staat, genoeg aan de zevende plaats in de Formule 2. De kans is dus groot dat de Amerikaan de superlicentie bemachtigt, maar Williams houdt ook rekening met de situatie dat het niet zover komt.

Williams heeft namelijk een back-up plan voor het geval Sargeant de superlicentie niet krijgt, maar een concrete naam voor dat zitje naast Albon is er niet. Daar maakt teambaas Jost Capito zich voorlopig ook weinig zorgen om. “Er zullen coureurs zijn die geen contract krijgen”, zegt Capito. “Dat zijn ook erg goede coureurs die een superlicentie hebben, dus dat komt wel goed.”

Die extra vrije trainingen, plus de Young Driver Test in Abu Dhabi na het seizoen, zijn er niet alleen om die kansen voor Sargeant te vergroten. Williams wil hem namelijk ook ‘zo goed mogelijk’ voorbereiden op komend seizoen, legt Capito uit. “Dat betekent dat hij zoveel mogelijk tijd in de auto moet doorbrengen, dat is waarom we hem drie vrije trainingen geven. Dat levert hem ook weer extra superlicentiepunten op, dat kan nooit kwaad.”

