Logan Sargeant wordt in 2023 de teamgenoot van Alexander Albon bij Williams, heeft teambaas Jost Capito onthuld. Het staat echter nog niet helemaal vast, omdat Sargeant genoeg punten moet behalen voor een superlicentie.

Sargeant staat momenteel op 28 punten, waar er 40 nodig zijn om in aanmerking te komen voor een superlicentie. Deze is vereist om in de Formule 1 te mogen rijden. De 21-jarige Amerikaan kan er nog twee punten bij verdienen als hij in het Formule 2-seizoen, dat nog één raceweekend telt, zonder strafpunten blijft.

Dan resten er nog tien punten die hij moet behalen, maar Williams neemt het zekere voor het onzekere en geeft Sargeant volgende week in Mexico en in het slotweekend in Abu Dhabi opnieuw een vrije training, wat hem ook weer twee punten oplevert. Sargeant verdedigt een derde plek in het Formule 2-kampioenschap, maar hij kan, doordat het dicht bij elkaar zit, buiten de top-zes vallen.

Door die extra vrije trainingen heeft Sargeant echter genoeg aan een zevende plek in het Formule 2-kampioenschap. Het lijkt dus zo goed als zeker dat Sargeant in 2023 voor Williams in de Formule 1 rijdt, waarmee hij de eerste Amerikaanse Formule 1-coureur wordt sinds Alexander Rossi, die in 2015 vijf races reed.

Williams-teambaas Jost Capito maakte het nieuws bekend bij de persconferentie in Austin. “Wij hebben het gevoel dat hij klaar is voor de Formule 1”, stelt Capito. “Mits hij genoeg punten voor zijn superlicentie heeft na Abu Dhabi, is hij volgend jaar onze tweede coureur.”

“We willen hem zo snel mogelijk in de auto zetten om te zien of hij hier een lange toekomst tegemoet gaat, waar wij vanuit gaan”, aldus Capito. “Het is zijn eerste jaar in de Formule 2 en hij heeft al races gewonnen en is een kwalificatiebeest. Wij zijn er dus volledig van overtuigd dat hij klaar is voor de Formule 1.”