Red Bull-adviseur Helmut Marko verwacht dat Haas volgend jaar Nico Hülkenberg naast Kevin Magnussen zet. Met name de openlijke kritiek op Mick Schumacher is volgens Marko reden om te geloven dat Haas voor de ervaren Hülkenberg gaat.

Schumachers contract loopt na dit seizoen af en zijn toekomst in de Formule 1 is onzeker. De 23-jarige Duitser kreeg dit seizoen regelmatig kritiek te verduren van teambaas Günther Steiner en onlangs ook nog van teameigenaar Gene Haas, die stelde dat hij ‘veel potentie’ heeft maar het team ‘een fortuin kost’ vanwege zijn crashes.

Recentelijk benadrukte Steiner dat de kansen voor Schumacher nog steeds 50-50 zijn, met de andere 50 procent kans voor Nico Hülkenberg. De 35-jarige Duitser viel dit jaar nog twee keer in voor Sebastian Vettel en wordt al langer genoemd als mogelijke vervanger van Schumacher.

Dat Haas zo openlijk kritiek heeft geuit op Schumacher, is volgens Red Bull-adviseur Helmut Marko geen goed teken voor de jonge coureur. “Wanneer een team een coureur zo massaal in het openbaar bekritiseert, zoals soms het geval was, toont dat aan dat er een gebrek aan vertrouwen is binnen het team”, zegt Marko tegen RTL. Het is volgens hem dan ook ‘lastig om hier een verdere toekomst vorm te geven’.

Marko verwacht dat Haas Hülkenberg naast Magnussen zal zetten voor 2023. “Haas heeft in Magnussen een ervaren coureur en als er een aanstormend talent was geweest, dan zou ik daar op inzetten”, geeft Marko aan. “Maar op dit moment zie ik niemand die aan deze voorwaarde voldoet.”

“Vanuit het oogpunt van het team, omdat er veel geld op het spel staat in het kampioenschap voor constructeurs – of je tiende of achtste wordt, dat is een verschil van miljoenen dollars – ga ik ervan uit dat Haas voor een veteraan gaat”, vermoedt Marko dat Hülkenberg volgend jaar terugkeert.