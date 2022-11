Haas F1 wil vóór de Grand Prix van Brazilië van volgende week duidelijkheid geven over haar rijdersline-up voor 2023. Teambaas Günther Steiner zegt dat het team ‘dicht bij een deal’ is, maar wil dus nog niet zeggen of Mick Schumacher of Nico Hülkenberg het tweede zitje krijgt.

Kevin Magnussen kreeg bij zijn onverwachte terugkeer in de Formule 1 een meerjarig contract, maar het contract van teamgenoot Mick Schumacher loopt af. De Duitser kreeg dit seizoen flinke kritiek, ook van teameigenaar Gene Haas. Hij ziet wel ‘veel potentie’ in de 23-jarige Schumacher, maar gaf ook aan dat hij ‘een fortuin’ kost vanwege de stevige crashes die hij dit seizoen heeft gehad.

Ondertussen blijft teambaas Günther Steiner benadrukken dat de kansen op een contractverlenging voor Schumacher 50-50 zijn. Die andere 50 procent staat op de naam van Nico Hülkenberg. Hij is nadrukkelijk genoemd als kanshebber voor dat Haas-zitje naast Magnussen. Het Amerikaanse team had geen haast om een beslissing te nemen tussen deze twee en overwoog daarbij of het moet investeren in jong talent, Schumacher, of moet gaan voor de ervaren Hülkenberg.

Lees ook: Magnussen neemt het op voor Schumacher: ‘Hij is erg lastig te verslaan’

Een aankondiging over dat Haas-zitje lijkt niet heel lang meer op zich te laten wachten. Steiner geeft in gesprek met RTL aan dat het team ‘dicht bij’ een deal is, maar wil uiteraard nog niet weggeven wie van de twee coureurs het wordt. Gene Haas gaf aan dat Schumacher zijn plekje kon behouden als hij zou winnen terwijl Steiner wilde zien dat de Duitser de laatste vier races punten zou scoren.

Schumacher heeft echter sinds de Grand Prix van Oostenrijk geen punten meer gepakt, al krabbelt Steiner wel wat terug van zijn uitspraak. “Voor mij gaat het niet meer om die ene race, die ene ronde”, zegt hij tegen RTL. “Voor mij gaat het erom wat het beste is voor Haas op de middellange tot lange termijn.” Punten zullen Schumachers toekomst dus niet bepalen. Wat wel van doorslaggevend belang is, is ‘wie het team op een stabiele manier naar de toekomst leidt’.

Lees ook: Vandoorne aan de slag als test- en reservecoureur bij Aston Martin

Of Schumacher op basis van die uitspraken nog een kans maakt? “Hij is stabiel en zeker verbeterd”, looft Steiner Schumacher. Steiner benadrukt ‘geen verwachtingen te willen scheppen’ over de datum van de aankondiging. Het liefst wil hij vóór de Grand Prix van Brazilië duidelijkheid geven, maar anders moet dat nog vóór de Grand Prix van Abu Dhabi gebeuren.

Bij Aston Martin, waar Hülkenberg de afgelopen jaren de reservecoureur was, lijkt er geen plek meer voor Hülkenberg. Het team heeft Formule E-kampioen Stoffel Vandoorne tot test- en reservecoureur benoemd, een rol die ook al vervuld wordt door Formule 2-kampioen Felipe Drugovich. Het team bereidt zich vermoedelijk voor op het scenario dat Hülkenberg weer fulltime terugkeert in de Formule 1 bij Haas.