Oud-Formule 1-coureur Stoffel Vandoorne gaat volgend jaar aan de slag als test- en reservecoureur voor Aston Martin. De Formule E-kampioen neemt daarmee afscheid van Mercedes en wordt bij Aston Martin herenigd met oud-teamgenoot Fernando Alonso.

Vandoorne reed twee seizoenen in de Formule 1 voor McLaren, maar werd vervolgens de deur gewezen. Hij kwam uiteindelijk bij het Formule E-team van Mercedes terecht en kroonde zichzelf afgelopen seizoen tot kampioen. Hij neemt nu, net als oud-teamgenoot Nyck de Vries, afscheid van Mercedes en daarmee de reserverol bij het Formule 1-team.

Vandoorne zal als test- en reservecoureur van Aston Martin een ‘intensief simulatie- en ontwikkelingsprogramma’ uitvoeren. De Belg is in 2023 niet de enige test- en reservecoureur van Aston Martin. Formule 2-kampioen Felipe Drugovich werd eerder dit jaar al aangekondigd voor die rol.

Vandoorne zal deze taken afwisselen met Drugovich, aangezien hij zelf nog actief zal blijven in de Formule E. Hij gaat in de elektrische raceklasse voor DS Penske rijden. “Het is geweldig om een reserverol in de Formule 1 te krijgen en ik ben verheugd dat dat met Aston Martin gebeurt”, zegt Vandoorne. “Ik heb met veel belangstelling gevolgd hoe het team zich heeft ontwikkeld en operationeel heeft uitgebreid, en ik weet hoe ongelooflijk vastberaden het is om op elk gebied vooruitgang te boeken.”

Bij Aston Martin wordt Vandoorne zo weer verenigd met Fernando Alonso, die volgend jaar overkomt van Alpine. Vandoorne en Alonso waren in 2017 en 2018 teamgenoten bij McLaren. “Het wordt een geweldige klus om samen met Stroll en Fernando te werken aan het verbeteren van de auto voor volgend jaar. Ik kijk uit naar die uitdaging en beloning”, aldus de Formule E-kampioen.

Aston Martin had dit jaar Nico Hülkenberg als reservecoureur, maar het is nog maar de vraag of hij dat ook in 2023 blijft. De 35-jarige Duitser wordt nadrukkelijk genoemd als vervanger van Mick Schumacher bij Haas, mocht het Amerikaanse team besluiten het contract met Schumacher niet te verlengen. Aston Martin lijkt zich met het aantrekken van Vandoorne voor te bereiden op dat scenario. Dat opent bovendien de deur voor Daniel Ricciardo, die dan de reserverol bij Mercedes op zich kan nemen.