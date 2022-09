Hij werd afgelopen zaterdag gekroond tot Formule 2-kampioen, nu mag Felipe Drugovich meteen door en aan de slag als reservecoureur bij Aston Martin. De 22-jarige Braziliaan is de eerste coureur van het nieuwe Driver Development Programme van het Britse team.

Drugovich heeft een sterk seizoen in de Formule 2 achter de rug en kon zich al vóór het laatste raceweekend in Abu Dhabi verzekeren van de titel. Hij hoefde op Monza niet eens de finish te halen in de sprintrace om al een voorsprong te hebben die groot genoeg was voor die titel.

Diezelfde dag nog heeft Drugovich zijn handtekening gezet onder een contract bij Aston Martin, waar hij als eerste coureur deel uitmaakt van het nieuwe Driver Development Programme van het team. Dat houdt in dat hij als reservecoureur aan de slag gaat en later dit jaar al in de AMR22 stappen tijdens de eerste vrije training in Abu Dhabi, waar hij dan het zitje van Lance Stroll voor een uur overneemt. Daarnaast zal Drugovich deelnemen aan de traditionele Young Driver Test, die in november plaatsvindt op het Yas Marina Circuit.

Voor 2023 zal Drugovich een uitgebreid testprogramma uitvoeren achter het stuur van de AMR21, de bolide van 2021, en zal hij geselecteerde Grands Prix bijwonen. “Lid worden van het Aston Martin F1 Driver Development Programme is een fantastische kans voor mij – en draagt alleen maar bij aan wat al een uiterst plezierig en succesvol seizoen 2022 was”, zegt de kersverse Formule 2-kampioen.

“Winnen in de Formule 2 wordt al lang beschouwd als de best mogelijke springplank naar een carrière in de Formule 1. Deze rol bij Aston Martin geeft mij alle tools om die cruciale volgende stap te zetten. Voor mij wordt 2023 een leermoment. Ik zal samenwerken met het Formule 1-team, maar mijn hoofddoel is om te leren en me te ontwikkelen als coureur. Ik hoop dat ik daardoor in de toekomst de kans krijg om in de Formule 1 te racen”, aldus Drugovich.