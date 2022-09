In Paddockpraat, de podcast van Formule 1 Magazine, bespreken we Grand Prix-weekend met analist Ernest Knoors en redacteuren Daan de Geus en Sjaak Willems. Knoors vertelt vanuit zijn ervaringen bij BMW en Ferrari over hoe ingewikkeld het kan zijn om als raceteam een grote motorfabrikant in de hand te nemen, zoals Red Bull en Porsche dat hebben geprobeerd. Natuurlijk wordt de Grand Prix van Italië doorgenomen, het verrassende debuut van Nyck de Vries dat eindigde met een puntenfinish en hebben we het over de imponerende reeks van Max Verstappen de afgelopen weken.

