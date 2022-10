Als het aan Kevin Magnussen ligt, dan staat Mick Schumacher ook in 2023 op de Formule 1-grid. Dat heeft de Duitser, die ‘het hele jaar vooruitgang heeft geboekt’ en nu ‘heel lastig te verslaan’ is, ‘absoluut verdiend’.

De toekomst van Schumacher bij Haas is nog steeds onzeker. Het einde van het seizoen nadert en het tweede zitje naast Magnussen is nog niet opgeëist. Schumacher hoopt uiteraard verder te gaan, maar heeft onlangs nog een waarschuwing gekregen van teameigenaar Gene Haas. Hij ziet ‘veel potentie’ in de Duitser, maar vindt dat hij te veel crasht en ‘een fortuin kost’.

Zijn kansen op een contractverlenging zijn nog steeds 50-50, stelt teambaas Günther Steiner. Die andere 50 procent staat op naam van Nico Hülkenberg, waar het team al gesprekken mee heeft gevoerd.

Kevin Magnussen neemt het op voor Schumacher, maar benadrukt meteen dat hij ‘helemaal geen invloed heeft’ op de rijderskeuze van Haas. “Dat ligt niet in mijn handen”, zegt Magnussen. “Maar als je naar Mick kijkt, dan zie je dat hij het hele jaar al vooruitgang boekt.”

“Hij had het in het begin misschien niet helemaal naar zijn zin in deze auto en had misschien een gebrek aan vertrouwen, maar dat vertrouwen heeft hij echt gewonnen”, vervolgt Magnussen.

Schumacher krijgt van Magnussen een van de betere complimenten die een coureur kan krijgen van een collega: “Hij is de afgelopen tijd heel lastig te verslaan”, erkent de Deen. “Zoals hij op dit moment rijdt verdient hij absoluut een plek op de grid. Maar nogmaals, het is niet aan mij om daarover te beslissen. Ik kan hem enkel geluk wensen.”