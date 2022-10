De toekomst van Mick Schumacher bij Haas is nog steeds onzeker. De kansen dat hij zijn zitje voor 2023 behoudt is nog altijd, zo geeft teambaas Günther Steiner aan, 50-50.

Haas staat voor 2023 nog voor een keuze voor het zitje naast Kevin Magnussen. Schumachers contract loopt eind dit jaar af, maar een verlenging ligt niet per se voor de hand. Haas overweegt namelijk ook nog oud-Formule 1-coureur Nico Hülkenberg voor dat stoeltje.

Eerder dit jaar gaf Steiner aan dat de kans dat Schumacher blijft op 50-50 staat. Daar is in de tussentijd niets aan veranderd. “Het is eerlijk gezegd nog steeds 50-50”, zegt Steiner in gesprek met RTL. “We zullen logischerwijs geen beslissing nemen tussen Austin en Mexico omdat we daar simpelweg niet de tijd voor hebben. De eerstvolgende mogelijkheid is de week na Mexico. Dan hebben we geen race en hebben we meer tijd voor dit soort zaken.”

Ondertussen blijven de geruchten rondgaan dat Nico Hülkenberg de favoriet zou zijn voor dat zitje naast Kevin Magnussen. Steiner geeft toe dat er gesprekken zijn geweest met Hülkenberg. “Ik heb met hem gesproken en ik ken hem al heel lang. Ik ken hem beter dan Daniel (Ricciardo, red.). We voeren gesprekken, maar er is nog niets rond.”

De druk op Schumacher neemt in ieder geval steeds meer toe. Teameigenaar Gene Haas sprak onlangs zijn frustratie uit over de hoeveelheid crashes van Schumacher, ook al heeft de Duitser ‘veel potentie’. Voor Haas is het belangrijk dat Schumacher in de laatste vier races van het seizoen punten pakt. Daar kan Steiner zich wel in vinden. “Als wij het over presteren hebben, dan bedoelen we het pakken van punten. Dat hebben we al een tijdje gezegd. Ik denk ook dat we daar eerlijk in zijn. We nemen de tijd, we hebben op dit moment geen haast”, besluit Steiner.