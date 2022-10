De crashes en het gebrek aan punten van Mick Schumacher stellen het geduld van Haas F1-eigenaar Gene Haas op de proef. De Amerikaan benadrukt dat Schumacher de enige is die zijn toekomst bepaalt. Het doel? “Meer punten scoren.”

Schumachers contract loopt eind dit jaar af en het is nog maar de vraag of hij volgend jaar op de grid staat. Zijn positie bij Haas staat onder druk, waarna enkel Williams nog een zitje zou hebben voor de jonge Duitser.

Schumacher heeft dit seizoen zijn eerste punten gescoord en vooruitgang geboekt, maar heeft dit seizoen ook flinke crashes gehad. Teameigenaar Gene Haas is er dan ook nog niet van overtuigd dat Schumacher de beste optie is voor 2023. “Deze sport staat het niet echt toe dat je een rookie bent, het is gewoon te duur”, zegt Haas in gesprek met The Associated Press. “Als je een fout maakt in de rijderskeuze, strategie of bandenkeuze, kost het je miljoenen dollars.”

“Ik denk dat Mick veel potentieel heeft, maar je weet dat hij een fortuin kost en hij heeft veel auto’s gesloopt. Dat heeft ons veel geld gekost en dat hebben we gewoon niet”, vervolgt Haas. “Als je ons wat punten bezorgt en je bent een Verstappen en je vernielt auto’s, dan kunnen we ermee leven. Maar als je achteraan rijdt en je sloopt auto’s, dan is dat heel moeilijk.”

Schumacher heeft nog maar vier races om zich te bewijzen, anders lijkt het zitje naar landgenoot en oud-Formule 1-coureur Nico Hülkenberg te gaan. “Als hij de volgende wint, kan hij blijven. Ergens daar tussenin zit een grijs gebied”, legt Gene Haas de lat hoog voor Schumacher.

Dat vooruitzicht biedt weinig hoop voor Schumacher, maar Haas benadrukt dat het er vooral om gaat dat hij in de laatste races laat zien dat hij punten kan scoren. “Mick moet punten scoren en we proberen hem zoveel mogelijk tijd te geven om te zien wat hij kan. Als hij bij ons wil blijven, moet hij laten zien dat hij wat meer punten kan scoren. Daar wachten we op”, besluit Haas.