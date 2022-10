Haas’ trackside engineering director Ayao Komatsu stelt dat het ‘harde werk’ van Mick Schumacher in het afgelopen anderhalve jaar zich nu echt begint uit te betalen.

Schumacher scoorde vorig jaar geen enkel punt met de Haas, al was de bolide toen ook een stuk minder competitief dan de huidige VF-22. Met deze bolide doet het Amerikaanse team weer regelmatig mee om de punten, zoals Kevin Magnussen heeft laten zien.

Schumachers eerste punten lieten echter nog steeds even op zich wachten. Hij kwam in Miami wel in de buurt, totdat hij in de slotfase in contact kwam met zijn mentor Sebastian Vettel. Het was pas in Silverstone dat Schumacher zijn eerste punten in de Formule 1 scoorde. “Dat nam een hoop druk weg bij hem en dat liet hij ook zien met zijn prestatie in Spielberg: het vertrouwen is er”, zegt Haas’ trackside engineering director Ayao Komatsu.

Komatsu heeft Schumacher in de afgelopen maanden zien groeien. “Hij is een erg harde werker, hij zit altijd met zijn engineers om te begrijpen wat hij fout heeft gedaan, waar hij nog kan verbeteren tussen de eerste en tweede vrije training”, legt de Japanner uit. “Hij werkt altijd hard. Dat begint zich na anderhalf seizoen eindelijk uit te betalen. Dat geeft hem vertrouwen en dat is altijd een positieve cyclus.”

Schumacher strijdt bij Haas voor het behoud van zijn Formule 1-zitje. Zijn contract loopt af en Haas overweegt hem te vervangen, waarbij oud-Formule 1-coureur en Aston Martin-reserve Nico Hülkenberg de grootste kandidaat is.