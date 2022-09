De strijd om het Haas-zitje naast Kevin Magnussen voor 2023 gaat volgens Bild nog maar tussen twee Duitsers: Mick Schumacher en Nico Hülkenberg. Het Amerikaanse team weegt nu vooral af of het voor de ervaring van Hülkenberg moet gaan, of dat het Schumacher langer de kans moet geven om te groeien.

De Formule 1-grid van 2023 staat al voor een groot deel vast. Enkel Alpine, Williams en Haas hebben nog geen duidelijkheid gegeven over het tweede zitje. Bij Alpine lijkt Pierre Gasly op poleposition te staan voor het zitje naast Esteban Ocon, wat de weg vrijmaakt voor Nyck de Vries bij AlphaTauri. Bij Williams zou Formule 2-coureur en Williams-junior Logan Sargeant de favoriet zijn.

Bij Haas is de selectie al een stuk kleiner geworden. Het gaat volgens het Duitse Bild namelijk enkel nog maar tussen Mick Schumacher en Nico Hülkenberg. Het Amerikaanse team weegt af of het jong talent in de vorm van Schumacher langer de kans moet geven, of dat het voor de ervaren Hülkenberg moet gaan als teamgenoot van Kevin Magnussen.

Haas-teambaas Günther Steiner liet onlangs weten dat Schumacher een ’50-50′ kans maakt op het zitje, waardoor Hülkenberg zijn grootste tegenstander lijkt te zijn. Haas heeft zichzelf in ieder geval geen deadline gesteld voor het bepalen van de teamgenoot van Magnussen. “Met een deadline zet je jezelf alleen maar onder druk, en dat hebben we niet nodig”, stelt Steiner. “Wij hebben geen tijdsdruk, alle anderen wel. Dat is een voordeel dat we niet afpakken. We zullen rustig zien wat er mogelijk is en wat er gebeurt.”

Steiner ziet Hülkenberg als een goede, mogelijke vervanger van Schumacher door zijn ervaring. De 35-jarige Duitser stond 181 keer aan de start van een Grand Prix en is nog altijd actief als reservecoureur van Aston Martin.

“Het gaat alleen om de vraag: wat kan een coureur bijdragen om het team beter te maken en ons naar de top te brengen? Hoeveel risico wil je nemen?”, vraagt Steiner zich af. “Met een jonge coureur neem je meestal meer risico omdat je niet weet hoe ver hij kan gaan. Een ervaren coureur weet daarentegen wat hij doet, maar is dichter bij het einde van zijn carrière en wellicht minder gemotiveerd. Uiteindelijk zal het onderbuikgevoel de doorslag geven.”

