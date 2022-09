Mick Schumacher maakt nog een kans van ’50-50′ om zijn zitje bij Haas voor 2023 te behouden, aldus teambaas Günther Steiner.

Het contract van Schumacher loopt na dit seizoen af en hoewel de Duitser dit seizoen beter presteert dan vorig seizoen, en inmiddels zijn eerste punten heeft gescoord, is het nog onzeker of dat contract verlengd wordt.

Haas heeft geen haast bij het nemen van een beslissing. Het team zou ondertussen kijken naar meer ervaren coureurs, waaronder Antonio Giovinazzi en Nico Hülkenberg. Teambaas Günther Steiner benadrukt dat Haas afweegt of het moet geloven in de jeugd, of dat het nog een ervaren coureur nodig heeft.

Lees ook: Hülkenberg in beeld bij Haas voor 2023: ‘Overwegen alle coureurs met superlicentie’

“Dat soort vragen zweven rond”, zegt Steiner tegen RTL. “Het is mogelijk dat Schumacher volgend jaar ook in de Haas zit, de kans is 50-50. Maar Mick reed een goede race in Monza.”

Haas heeft zichzelf geen deadline gesteld voor het bepalen van de teamgenoot van Kevin Magnussen. “Met een deadline zet je jezelf alleen maar onder druk, en dat hebben we niet nodig”, stelt Steiner. “Wij hebben geen tijdsdruk, alle anderen wel. Dat is een voordeel dat we niet afpakken. We zullen rustig zien wat er mogelijk is en wat er gebeurt.”

Lees ook: Haas neemt de tijd voor tweede zitje 2023: ‘We zijn voor coureurs nu een interessante optie’

Het kan daardoor zelfs gebeuren dat Haas pas ná het seizoen een definitief besluit neemt over dat tweede zitje, laat Steiner weten. Bovendien laat hij al één ding los over de kandidaten voor het zitje. “Op de lijst van kandidaten voor de cockpit naast Kevin Magnussen staan de meeste coureurs met een superlicentie.”

Een daarvan is dus Nico Hülkenberg. De 35-jarige Duitser heeft negen volledige seizoenen in de Formule 1 gereden, maar stond nooit op het podium. “Een man als Nico brengt ervaring mee”, legt Steiner uit waarom Hülkenberg een optie is voor Haas. “Het gaat alleen om de vraag: wat kan een coureur bijdragen om het team beter te maken en ons naar de top te brengen?”

“Hoeveel risico wil je nemen?”, vraagt Steiner zich af. “Met een jonge coureur neem je meestal meer risico omdat je niet weet hoe ver hij kan gaan. Een ervaren coureur weet daarentegen wat hij doet, maar is dichter bij het einde van zijn carrière en wellicht minder gemotiveerd. Uiteindelijk zal het onderbuikgevoel de doorslag geven.”

Foto: Motorsport Images