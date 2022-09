Haas heeft geen haast om een besluit te nemen over het zitje naast Kevin Magnussen voor 2023. Het team heeft besloten om het rustig af te wachten, ook omdat dat zitje door de betere prestaties een stuk interessanter is voor coureurs, stelt teambaas Günther Steiner.

Over een van de twee Haas-zitjes is voor 2023 al duidelijkheid, aangezien Kevin Magnussen over een meerjarig contract beschikt bij het Amerikaanse team. Het contract van Mick Schumacher loopt echter af en de kans lijkt klein dat hij nog verder zal gaan bij Haas, mede omdat zijn contract bij de Ferrari Driver Academy eind dit jaar afloopt. Daarmee valt de steun van Ferrari, motorleverancier bij Haas, weg en kan Haas kijken naar andere coureurs.

Voorlopig heeft Haas echter geen haast om een besluit te nemen over dat tweede zitje, geeft teambaas Günther Steiner aan. “Het is niet zo dat we nog niet hebben gesproken over coureurs en wat we moeten doen, maar we hebben besloten om het een beetje af te wachten”, legt Steiner uit. “We hebben geen haast en houden de situatie met Mick nauwlettend in de gaten.”

“We hebben geen haast, waarom zouden we überhaupt nu al een beslissing moeten nemen?”, vraagt Steiner zich af. “Als we nu een besluit nemen en de verkeerde nemen, dan hebben we er spijt van. Waarom zouden we een besluit forceren zodat jullie een antwoord kunnen krijgen?”

Haas interessanter zitje

Haas heeft wel een duidelijk doel voor ogen voor dat tweede zitje. “We willen het team naar voren brengen. Dan hebben we een heel snelle coureur nodig of een solide coureur die alles kan. Er zijn zoveel zaken waar we naar moeten kijken, maar het doel is natuurlijk om het team vooruit te helpen.”

Een van de redenen dat Haas heeft besloten om te wachten, is omdat ze weten dat zij door de betere prestaties een meer begeerd zitje hebben dan afgelopen jaren. “Absoluut, dit zitje is nu interessanter dan vorig jaar en 2020, toen we Romain (Grosjean, red.) en Kevin lieten gaan. Ik was een van de eerste die ze vertelde dat ze hier niet moesten zijn omdat het een tegenvallend jaar was.”

“Nu is de auto beter en worden wij met de tijd beter”, voegt Steiner toe. “Wij zijn nu een veel interessante mogelijkheid voor een coureur omdat hij kan laten zien waartoe hij in staat is. Vorig jaar was een transitiejaar en dat was de perfecte mogelijkheid om over de Formule 1 te leren. We hebben natuurlijk nog een lange weg te gaan, maar we staan er beter voor dan vorig jaar”, sluit de Italiaan af.