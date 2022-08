Het silly season in de Formule 1 krijgt er nog een laag bij nu de wegen tussen Mick Schumacher en Ferrari eind dit jaar scheiden, zo meldt Motorsport.com. Dat betekent dat de Duitser voor 2023 op zoek kan naar een team dat niet door een Ferrari-krachtbron wordt aangedreven.

Schumacher kwam vorig jaar in de Formule 1 terecht nadat hij zich tot Formule 2-kampioen had gekroond. De Ferrari-junior kreeg de kans bij Haas F1, al kon hij daar door de tegenvallende prestaties van de bolide niet schitteren. Dit seizoen presteert de Haas VF-22 al stukken beter, maar zijn de resultaten van Schumacher nog altijd wisselvallig.

Vanwege zijn banden met Ferrari kon Schumacher niet veel meer dan hopen op een opstap naar Ferrari zelf, maar met Carlos Sainz en Charles Leclerc als vaste coureurs voor de komende jaren is die hoop verdwenen. Bovendien is Haas-teambaas Günther Steiner niet overtuigd van de 23-jarige Duitser en heeft hij zich regelmatig kritisch uitgelaten over zijn prestaties en met name de hoeveelheid crashes.

Dat de wegen tussen Schumacher en Ferrari zich dan eind dit jaar scheiden, vanwege een aflopend Ferrari Driver Academy-contract, lijkt slecht nieuws voor de Haas-coureur. Haas heeft op die manier een carte blanche om naar andere coureurs te zoeken, zonder druk te voelen van Ferrari om Schumacher het zitje te geven. Toch wordt zijn naam al in verband gebracht met een zitje bij Alpine en Williams, waarbij Alpine een grotere kanshebber lijkt vanwege de steun van Esteban Ocon, die de Duitser graag naast zich ziet rijden.

Bij Haas zou dan juist Antonio Giovinazzi kunnen terugkeren als Formule 1-coureur. De Italiaan is actief als reserevcoureur voor Ferrari, net als Schumacher, en zou vanwege die banden de favoriet zijn voor het zitje naast Kevin Magnussen. Giovinazzi heeft al 62 Grands Prix achter de rug in de Formule 1, maar Alfa Romeo wees hem vorig seizoen de deur. Hij begon aan een avontuur in de Formule E, maar dat eindigde in een ramp: Giovinazzi scoorde geen enkel punt in zestien races.