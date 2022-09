Met de stoelendans in volle gang is het de vraag wie er in 2023 naast Esteban Ocon bij Alpine rijdt. Als het aan de Fransman zelf ligt zou dat Mick Schumacher worden. Hij legt uit waarom hij zo’n sterke voorkeur heeft voor de Duitser.

Bij de persconferentie in Zandvoort is het een van de hetere topics: dat zitje naast Ocon voor 2023. Pierre Gasly wordt genoemd als een van de mogelijke vervangers, maar het botert allesbehalve tussen de twee Fransmannen. Een samenwerking tussen die twee lijkt geen verstandige keuze voor Alpine, waar de chaos toch al compleet is met het vertrek van Fernando Alonso en Piastrigate.

Een andere naam die genoemd wordt is Mick Schumacher. De Haas-coureur lijkt, mede door het aflopende contract bij de Ferrari Driver Academy, op weinig steun te kunnen rekenen voor een stoeltje voor 2023 bij het Amerikaanse team, maar de Duitser is gewild bij meerdere teams. Een daarvan is dus Alpine, waar Ocon openlijk zijn steun heeft uitgesproken voor Schumacher.

Lees ook: Geruchten Gasly naar Alpine nemen toe, Marko opent deur

Met meerdere namen die in verband worden gebracht met dat zitje naast Ocon, reist ook de vraag of de Fransman nog zijn zegje mag doen over wie dat zitje moet krijgen of niet. “Ik weet alles”, grapt Ocon in eerste instantie. “Nee, maar er zijn natuurlijk veel gesprekken gaande sinds de aankondiging van het vertrek van Fernando. Ik weet zeker dat het team de juiste coureur naast me zal zetten.”

Foto: Motorsport Images

“Mensen weten dat, als ik inspraak zou hebben, ik zou pleiten voor Mick”, vervolgt Ocon, die ook meteen uitlegt waarom hij de Duitser graag als teamgenoot zou hebben. “Mick is allereerst een goede vriend van mij. Hij heeft zijn talent laten zien, ook in de juniorcategorieën. Hij is erg snel. In de Formule 1 is het soms niet makkelijk om te presteren met een auto die achterloopt. Dat had ik ook in het begin in de Formule 1. Mick is een geweldige gozer en hij zou heel goed kunnen presteren als hij een competitieve krijgt. Op dit moment is de Alpine ook competitief.”

“Maar dat zijn slechts mijn woorden”, benadrukt Ocon, die weet dat het uiteindelijk aan het bestuur van Alpine ligt om de knoop door te hakken. “Ik neem het besluit niet, maar het team weet dat dit mijn voorkeur zou zijn.”

Ocon verwelkomt Franse line-up

Wat dus niet zijn voorkeur zou zijn, is Gasly. Het respect tussen de twee is er wel, maar met elkaar overweg kunnen zij al een lange tijd niet meer vanwege een rivaliteit die zich vroeger afspeelde, liet Gasly destijds optekenen. Over Gasly als mogelijke teamgenoot, waarmee de Franse line-up compleet zou zijn voor het Franse Alpine, klinkt Ocon dan ook stukken minder enthousiast.

Lees ook: Alpine ziet in ‘supertalent’ Ocon nieuwe teamleider

“Wie er ook naast mij komt rijden, het is mijn taak om het team te leiden en te helpen bij de ontwikkeling van de auto”, reageert Ocon desgevraagd. “Het is belangrijk om respect te hebben tussen de twee coureurs, er moet een prettige sfeer zijn. We hebben een goede band met Pierre, er zijn geen problemen en er is wederzijds respect”, verzekert de Fransman.