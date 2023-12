Tien jaar na het zware ongeluk is het nog altijd niet helemaal bekend hoe het Michael Schumacher gaat. Duidelijk is, door diverse documentaires en kleine mededelingen, echter wel dat het nog altijd een grote impact heeft op familie en vrienden van de zevenvoudig wereldkampioen. Zoals op zoon Mick Schumacher en voormalig Ferrari-teambaas Jean Todt.

Als veertienjarige puber was hij er getuige van hoe zijn vader Michael levensgevaarlijk gewond raakte tijdens het skiën in de Franse Alpen. Het liet sporen na bij zoon Mick. “Als je zoiets meemaakt, ga je anders kijken naar bepaalde dingen”, aldus Schumacher junior tegenover persbureau DPA. “Je leert de kleine dingen meer te waarderen.”

En, zo laat hij in een documentaire optekenen, hij hoopt zijn vader ondanks ooit ‘normaal’ te kunnen spreken. Iets dat aangeeft dat Schumacher na het ongeluk inderdaad “niet meer de Michael is die hij ooit was”, zoals broer Ralf Schumacher eerder deze week al vertelde.

“Ik denk dat papa en ik elkaar ook nu altijd goed zullen begrijpen. Simpelweg doordat we de taal van de autosport beide beheersen. En dat we nog veel meer zouden hebben om te bespreken”, aldus Mick Schumacher, die daar naar eigen zeggen alles voor over zou hebben.

Gemakkelijk is het overigens voor de familie niet om bijvoorbeeld te kijken naar een documentaire zoals die op Netflix (sinds 2021). “Extreem moeilijk”, aldus Mick Schumacher tegen de Frankfurter Allgemeinen Zeitung: “Dat heeft alles te maken met gevoel, hoeveel emoties het losmaakt.”

Emoties waarin ook vrienden van de familie zich herkennen. Zoals Jean Todt. De Fransman, oud-president van de FIA, werkte veel samen met Schumacher in de gezamenlijke tijd bij Ferrari. Todt is een van de weinig ‘buitenstaanders’ die nog wel eens op bezoek mag komen bij zijn voormalige pupil.

“Het noodlot sloeg tien jaar geleden toe. Michael is nu een anders persoon, maar ik heb het voorrecht gehad om steeds nog enige momenten te kunnen delen met hem”, aldus Todt. “Hij is niet meer de Michael die we uit de F1 kennen, maar hij is nog hier. En hij wordt goed begeleid door de mensen om hem heen.”

