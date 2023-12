Al sinds de eerste dagen na zijn ski-ongeluk in 2013 is het een vraag die vele racefans bezig houdt: ‘Hoe zou het toch gaan met Michael Schumacher?’ Vrijdag is het tien jaar geleden, maar nog altijd is er weinig bekend over de gezondheid van de zevenvoudig wereldkampioen. Broer Ralf deed in het Duitse Bild deze week een boekje open. Over vragen, rust en hoe niets meer wordt zoals het ooit was.

Terug in de tijd. Het is 29 december 2013 als Michael Schumacher in het Franse Meribel het jaar afsluit met zijn familie. De Duitser is verzot op skiën, is daar ook een ster in. En gevaar? Dat trotseerde hij op het circuit al, dus zorgen over de prestaties op de lange latten zijn er niet. Dat ook met skiën een ongeluk in een klein hoekje zit, blijkt helaas op deze bewuste dag. Schumacher komt ongelukkig ten val, de gevolgen zijn groot: hij loopt ernstig hoofdletsel op.

In de tien jaar die volgen komt er mondjesmaat nieuws naar buiten, een bewuste keuze van de familie. Autosportfans overal ter wereld leven mee, de interesse in Schumachers gezondheid ebt dan ook nimmer weg. Soms zijn de speculaties groot en wild, maar de familie houdt over het algemeen de kaken op elkaar. Kan hij praten? Is hij zich bewust van alles? Kan hij bewegen? Heeft hij zijn korte- en langetermijngeheugen nog of alleen een van beide? Kijkt hij nog Formule 1 op televisie?

Ralf Schumacher waardeert naar eigen zeggen dat anno nu nog zoveel mensen zich bekommeren om het lot van zijn broer Michael Schumacher. Hoe het precies gaat met die laatste, blijft iets waar de familie het zwijgen toe blijft doe. De interesse vindt ze begrijpelijk. Maar de familie vroeg al meer dan eens om meer rust. “Het is belangrijk om te begrijpen dat privacy nodig is, ook omdat het een dramatische ervaring was.”

Het ongeval, de gebeurtenissen die volgden en de nasleep; het staat volgens broer Ralf allemaal in het geheugen gegrift. En ook in dat van bijvoorbeeld de kinderen van de zevenvoudig wereldkampioen , vertelt hij. “Het ongeval was voor ons allemaal, ook voor mij, een vreselijke ervaring. Maar zeker voor Michaels kinderen: Mick was er als jonge tiener bijvoorbeeld bij.” Voor hem en diens zus Gina-Maria zal hij als oom altijd klaarstaan, vertelde hij al eerder. Zoals de hele familie sowieso naar eigen zeggen hecht is.

En dus maken ze er met z’n allen het beste van. “Godzijdank was er na het ongeluk dankzij de moderne medische wetenschap het een en ander mogelijk”, stelt Ralf Schumacher in Bild. “Maar desondanks is niets meer zoals het vroeger was.”

Voor hem was en zal zijn broer altijd meer zijn dan hij was. “Niet alleen mijn broer, maar ook mijn coach en mentor toen we jonger waren. Hij heeft mij alles geleerd over het racen. Het leeftijdsverschil is zeven jaar, maar hij stond altijd aan mijn zijde. We waren steeds samen. Ik heb het van de beste mogen leren.”

