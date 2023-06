Ralf Schumacher heeft niets dan lof voor zijn neefje Mick. Volgens Ralf speelt Mick nu een cruciale rol in de ontwikkeling van de Mercedes-bolide. “Mick beslist hoe die auto ontwikkeld wordt”, schrijft Ralf in zijn column voor Sky Germany.

Na twee wisselvallige jaren als coureur bij Haas vervult Mick Schumacher dit seizoen de rol van reservecoureur bij Mercedes. Dat leverde hem afgelopen raceweekend complimenten van Lewis Hamilton op. “Mick heeft het geweldig gedaan in de simulator, daardoor zaten wij er zaterdag zo goed bij”, reflecteerde Hamilton na de race.

Reden genoeg voor Ralf om zijn neefje nog wat extra te prijzen. “Ik ben erg blij voor Mick. Hij neemt beslissingen samen met de engineers voor de ontwikkeling van de auto. Hamilton en Russell moeten hem wel vertrouwen. Als het werkt, dan is dat des te beter want dan wordt hij een belangrijk onderdeel van het team. Mick beslist hoe die auto ontwikkeld wordt. Zijn feedback is ontzettend belangrijk voor het team.”

Volgens Ralf is dit de beste manier om te zorgen dat Mick volgend jaar weer een vast zitje in een Formule 1-auto kan krijgen. “Als coureur is het erg belangrijk dat je gevoel blijft houden voor hoe het is om in zo’n auto te zitten. En zo kan hij natuurlijk ook laten zien hoe snel hij is. Mensen kunnen hem vergelijken met andere coureurs. Mick kan zichzelf zo laten zien. Hij kan bewijzen dat hij zijn simulatorwerk ook waar kan maken op de baan.”

Enige tijd geleden maakte Ralf al duidelijk waar Mick naar zijn idee het beste weer aan de slag kan: AlphaTauri, als vervanger van Nyck de Vries. “Eerlijk gezegd zie ik niemand anders die daar momenteel beter past dan Mick”, zei de voormalige racewinnaar bij Formel1.de. “Maar het lijkt erop dat Helmut Marko een persoonlijk probleem heeft met de naam Schumacher. Dat is de enige reden die ik kan bedenken waarom hij geen optie was. Ik snap niet helemaal wat Marko aan het doen is op dat gebied.”