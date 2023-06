Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton gaf zondag na de Grand Prix van Spanje toe dat hij wil zijn waar Max Verstappen is. De Brit eindigde op het circuit bij Barcelona als tweede, vlak voor zijn Mercedes-teamgenoot George Russel, maar bijna een halve minuut achter Verstappen. Dus voor euforie is het nog veel te vroeg, oordeelt Hamilton.

“Ik voel me fit en gezond en ik denk dat dit een solide race voor me was”, zei Lewis Hamilton. “Maar ik wil zijn waar Max is of in ieder geval tegen hem kunnen racen. Ik ben supergefocust om dat punt te bereiken, maar er is nog een lange weg te gaan.”

In de WK-stand staat Hamilton na zeven races met 87 punten op de vierde plaats. De achterstand op de Nederlandse kopman van Red Bull Racing bedraagt liefst 83 punten.

Lof voor Mick Schumacher

Hamilton, die een aflopend contract heeft bij Mercedes, benadrukt vertrouwen te hebben in de mensen om hem heen en is overtuigd dat het gat verder gedicht kan worden. Hij prees in dat verband ook nadrukkelijk Mick Schumacher voor zijn aandeel in het Mercedes-succes in Spanje. “Mick heeft het heel goed gedaan in de simulator.”

Schumacher werkt samen met Mercedes sinds hij in 2022 zijn stoeltje bij Haas verloor en probeert op deze manier zijn F1-carrière in leven te houden. Mercedes-teambaas Toto Wolff probeert hem in 2024 ergens aan een zitje te helpen.

Hieronder de reactie van Lewis Hamilton na zijn tweede plaats bij de Grand Prix van Spanje.

