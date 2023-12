Het is 29 december, op de kop af tien jaar geleden dat Michael Schumacher ernstig gewond raakte bij een ski-ongeluk. De Duitser ondervindt nog altijd de gevolgen daarvan en is volgens zijn familie “niet meer de Michael die hij was“. In zijn gloriejaren werd Schumacher zeven keer wereldkampioen. Een overzicht.

1994, de eerste

Na zijn debuut in 1991 bij Jordan, verkast Schumacher voor de volgende Grand Prix naar Benetton. Het jaar 1994 begint perfect, met zes overwinningen in zeven races. Daarna zorgen twee diskwalificaties, twee races schorsing en een uitvalbeurt voor veel puntenverlies, maar in de laatste Grand Prix van het seizoen, in Australië haalt Schumacher (met een controversiële beuk tegen Damon Hill) alsnog zijn eerste titel binnen (Motorsport Images)

1995, de tweede

Een jaar na zijn eerste titel gaat het in de Benetton een stuk gemakkelijker voor Schumacher. De marge op de concurrentie is groot, tijdens de Grand Prix van de Pacific is het raak voor hem: voor de tweede keer wereldkampioen. Na het succes vertrekt Schumacher naar Ferrari, vastbesloten om daar meer wereldtitels toe te voegen aan zijn groeiende palmares (Motorsport Images)

2000, de derde

Schumacher zet bij Ferrari met onder anderen Ross Brawn, Jean Todt en Rory Byrne uiteindelijk een ‘dreamteam’ neer, maar het duurt even voordat er succes is in de vorm van wereldtitels. Zijn derde in totaal komt er uiteindelijk in 2000. Hij is daarmee bij Ferrari de eerste coureur sinds 1979 die wereldkampioen wordt (Motorsport Images)

2001, de vierde

Het succes wordt het jaar erop herhaald: al in Hongarije is het feest bij de rode brigade, want daar stelt ‘Schumi’ de titel veilig. Het gat naar achtervolger David Coulthard is dan al zodanig dat die hem niet meer kan inhalen. Weer is Schumacher wereldkampioen. (Motorsport Images)

2002, de vijfde

Alom gezien als de meest imponerende titel van Schumacher. Het is zijn vijfde alweer en derde voor Ferrari. In bijna elke race eindigt hij bij de bovenste twee, al tijdens de Grand Prix van Frankrijk wordt hij kampioen. Van de rest heeft hij niets te duchten, teamgenoot Rubens Barrichello wordt tweede en dus is van concurrentie dat jaar nooit echt sprake geweest (Motorsport Images)

2003, de zesde

WIlliams en McLaren willen Ferrari van de troon stoten, maar Schumacher laat dat niet gebeuren. Met zijn zesde kampioenschap verbetert hij op dat moment het record van Juan Manuel Fangio, die met vijf titels de meest succesvolle coureur tot dan was (Motorsport Images)

2004, de zevende

De zevende en uiteindelijk laatste keer dat Michael Schumacher wereldkampioen wordt. Hij viert de titel op Spa-Francorchamps, een circuit dat hem zo na aan zijn hart ligt. Hij sluit in België een dominant seizoen af als de overduidelijk terechte kampioen. (Motorsport Images)

