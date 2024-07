Het is vandaag (31 juli 2024) precies dertig jaar geleden dat Jos Verstappen en het team van Benetton voor een van de meest dramatische pitstops aller tijden zorgden. Tijdens de Duitse Grand Prix van 1994 zette een fout tijdens het bijtanken de hele B194-bolide in lichterlaaie. Wonder boven wonder kwam Verstappen met de schrik vrij, afgezien van een paar lichte brandwonden.

Jos Verstappen debuteerde in 1994 bij het team van Benetton. Zijn eerste seizoen in de Formule 1 staat bol van de sensationele momenten. In de eerste de beste race in Brazilië sloeg de Nederlander al over de kop en slechts een paar weken later parkeerde hij zijn bolide in Frankrijk in de muur van de pitstraat. De vijfde ronde van het kampioenschap werd uitgevochten in Hockenheim, tijdens de Duitse Grand Prix. Hier zouden Verstappen en Benetton voor een van de meest iconische pitstop-foto’s aller tijden zorgen.

Na een weinig verheffende kwalificatie vertrekt de Limburger vanaf P19. Bij de start moeten al veel coureurs vervroegd opgeven, meerdere auto’s vliegen van de baan. Verstappen profiteert van de chaos en beland na een paar rondjes op de vijfde plek. Tijdens een bezoek aan de pitstraat gaat het echter mis – de brandstofslang lijkt niet goed bevestigd en sproeit benzine over de hele B194. Binnen no-time ontstaat er een gigantische vuurbal en gaat de auto in vlammen op.

Jos Verstappen heeft op dat moment net zijn vizier op een kiertje gezet – dat levert hem enkele lichte brandwonden in het gezicht op, daarbuiten blijft de schade beperkt. De Duitse brandweerlieden weten het vuur op tijd te doven. Enkele leden van de pitcrew van Benetton zijn er slechter aan toe en moeten met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis worden gebracht.

Controverse

Tot op de dag van vandaag is het niet helemaal duidelijk wat er misging tijdens de pitstop. Meerdere experts verdenken Benetton ervan stiekem een filter uit de brandstofklep te hebben gehaald. Daardoor zou de benzine efficiënter de tank instromen. Het team beweerde echter dat het toestemming had gekregen om het filter te verwijderen. Volgen Benetton had de fabrikant van de brandstofklep gewoon een defect onderdeel geleverd. De Britse renstal werd niet bestraf voor het incident.

