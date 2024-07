De kans wordt steeds groter dat Max Verstappen toch echt een overstap naar Mercedes maakt. Dat is in ieder geval de conclusie van voormalig Mercedes-coureur Nico Rosberg. Volgens de Duitser is de kans zelfs “meer dan vijftig procent” dat de Nederlander naar de Duitse renstal vertrekt.

Hoewel Verstappen nog altijd aan de leiding gaat in het coureurskampioenschap, is het nu al vijf races geleden dat de Nederlander voor het laatst de overwinning pakte. Vooral Mercedes profiteert van de mindere vorm van Red Bull, en pakte de winst tijdens drie van de afgelopen vier races. De geruchten dat Verstappen een overstap naar de Duitse renstal gaat maken, doen daarom weer de ronde.

Voormalig Mercedes-coureur Nico Rosberg denkt dat het wel meer dan alleen geruchten zijn. “Mijn onderbuikgevoel, van wat ik hier hoor, is dat er meer dan vijftig procent kans is dat (Verstappen, red.) de overstap naar Mercedes maakt”, is de Duitser duidelijk in gesprek met Sky Germany.

‘Mercedes heeft veel meer vermogen’

Rosberg legt ook meteen uit waarom Mercedes een steeds betere keuze voor Verstappen lijkt. “Je hoort ook dat ze met de motorontwikkeling bij Mercedes, zeker voor het nieuwe reglement van 2026, echt een voorsprong hebben. Dat is natuurlijk ook cruciaal”, legt de oud-F1-coureur uit. “Dat was destijds in mijn tijd ook het grote voordeel van Mercedes, gewoon veel meer vermogen dan alle anderen. Dat zou nu weer het geval kunnen zijn. Dus ja, er is een grote, goede kans dat dat gaat gebeuren”, concludeerde Rosberg.

De Duitser heeft daarom ook alvast een advies aan Mercedes. “Als Max Verstappen, die tot de vijf beste coureurs aller tijden behoort, beschikbaar is, moet je hem meteen nemen”, aldus Rosberg.

