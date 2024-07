Na bijna twee jaar worstelen met de zogenaamde ground effect reglementen heeft het Formule 1-team van Mercedes twee races op rij gewonnen. George Russell reed in Oostenrijk naar de winst en Lewis Hamilton bewees zich heer en meester op Silverstone. Zijn de zeges van Mercedes genoeg om Verstappen te overtuigen ooit naar Brackley te komen?

Toto Wolff was de afgelopen maanden niets dan positief over Max Verstappen. De Oostenrijker heeft een vervanger nodig voor Lewis Hamilton en weet dat de Nederlander misschien wel de snelste coureur is op de grid. Na de Britse GP werd hem gevraagd of Verstappen inmiddels meer oog heeft gekregen voor Mercedes.

“Ik weet het niet”, reageerde Wolff. “Maar hij heeft de auto heel goed kunnen bekijken”, grapte hij. Verstappen kwam slechts een paar seconde na Lewis Hamilton over de streep – in de laatste paar rondjes deed hij een vergeefse poging om diens Mercedes voorbij te steken.

‘Snelle coureurs volgen vanzelf’

Volgens Wolff verandert de hernieuwde concurrentiekracht niks aan de plannen van Mercedes. “Ik heb altijd gezegd dat onze auto gewoon snel moet zijn”, legde hij uit. “De snelle coureurs volgen dan vanzelf. We moeten rustig blijven en dit seizoen zo goed mogelijk afmaken. De focus ligt nog altijd op het doorontwikkelen van de auto, daarna zullen we wel zien wat de opties zijn voor 2025.”

De kans is klein dat de Oostenrijker Verstappen zo ver krijgt om volgend jaar al naar Mercedes te verhuizen. Formule 2-coureur Andrea Kimi Antonelli – die zaterdag zijn eerste zege boekte in de jeugdklasse – is een logischere kandidaat. Verder is ook Carlos Sainz een populaire optie, al wil Wolff nog ‘lang wachten’ voordat hij de Spanjaard een contract aanbiedt.

Toto Wolff was de laatste maanden niets dan positief over Max Verstappen – de Oostenrijker hoopt de drievoudig wereldkampioen ooit voor Mercedes te kunnen contracteren (Getty Images)

