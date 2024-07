Andrea Kimi Antonelli heeft voor het eerst gereageerd op de speculaties rondom zijn persoon als toekomstig Mercedes-coureur. De 17-jarige Italiaan spreekt van een druk waarmee hij naar eigen zeggen niet altijd goed om kan gaan.

Antonelli, zaterdag winnaar van de Formule 2-sprintrace in Groot-Brittannië, wordt alom gezien als de coureur die volgend jaar door Mercedes naast George Russell geposteerd wordt. De talentvolle Italiaan volgt in dat geval de naar Ferrari vertrekkende Lewis Hamilton op. Hoewel een officiële aankondiging nog op zich laat wachten, is het duidelijk dat Mercedes hem hoog heeft zitten. Dat zorgt voor druk.

“Ik kan niet altijd met de druk omgaan”, laat Antonelli in Engeland weten als het onderwerp Mercedes ter sprake komt na zijn overwinning in de Formule 2. “Dit seizoen is de druk heel erg groot geweest, als ik eerlijk ben. Dat heeft invloed gehad op de prestaties bijvoorbeeld. Maar vandaag kon ik er goed mee omgaan.”

De Italiaan boekte zijn eerste zege van het seizoen. Hij is debutant in de Formule 2, want hij sloeg als talent de Formule 3 over. Gemakkelijk was het seizoen tot nu toe niet; in het kampioenschap speelde hij tot nu toe een bijrol. De geruchten over Mercedes en Formule 1 ontgaan Antonelli niet, maar toch wil hij proberen de focus op Formule 2 te houden. “Want ik moet nog genoeg dingen verbeteren, ik maak nog fouten en moet nog veel leren.”

