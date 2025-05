Terwijl de Formule 1 steeds verder uitwijkt naar markten als de Verenigde Staten en Thailand, worstelen de Europese circuits om een plekje op de kalender te bemachtigen. In 2026 wordt op Zandvoort de – voorlopig – laatste Nederlandse GP verreden, en in Spa moeten ze straks genoegen nemen met een roulatieschema. Bij onze oosterburen lobbyt men ondertussen voor de terugkeer van de Duitse GP, al twijfelt Toto Wolff aan de haalbaarheid van dat plan.

“De stemming voor een Duitse GP is op dit moment duidelijk niet goed genoeg”, verklaarde Toto Wolff aan de Frankfurter Allgemeine Zeitung. “In Duitsland lijkt niemand het vertrouwen te hebben dat je winst kan genereren met het organiseren van een Grand Prix. Misschien zitten mensen vastgeroest in oude structuren of iets dergelijks. Het lijkt er in ieder geval op dat niemand bereid is om te investeren.”

‘Kijk naar Silverstone’

Wolff noemde de Britse GP als voorbeeld van een succesvol, onafhankelijk evenement – een model dat de Duitse GP zou moeten kunnen nabootsen. “Zij (de organisatoren op Silverstone, red.) maken er een business van”, aldus de Oostenrijker. “Iedereen die een Grand Prix wil organiseren, heeft zakelijke belangen of hoopt op wereldwijde aandacht. Als de promotoren in Duitsland daar geen businesscase in zien, moet de Formule 1 dat accepteren.”

Duitsland was lange tijd een vaste waarde in de Formule 1, maar de stijgende kosten maakten dat het land na 2019 van de kalender verdween. In het covid-seizoen van 2020 werd er nog wel geracet op de Nürburgring.

