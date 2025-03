Exact eenendertig jaar geleden maakte Jos Verstappen zijn debuut in de Formule 1. In 1994 werd hij aangenomen als test- en reservecoureur bij Benetton, het team dat we tegenwoordig kennen als Alpine. Nadat vaste coureur JJ Lehto een nekwervel brak tijdens een crash, was het aan Verstappen om plaats te nemen naast Michael Schumacher. We nemen je mee naar zijn eerste Grands Prix.

Het is 27 maart 1994, een nieuw Formule 1-seizoen staat op het punt van beginnen. Voor de Nederlandse fans belooft het een extra spannend jaar te worden; voor het eerst sinds het vertrek van Huub Rothengatter staat er weer een Nederlandse coureur op de grid. De Finse JJ Lehto, die dit seizoen naast Michael Schumacher zou rijden bij Benetton, brak een nekwervel, waardoor de 22-jarige reservecoureur Jos Verstappen de kans krijgt zich te bewijzen. De openingsrace in Brazilië wordt zijn eerste krachtmeting.

Teambaas Flavio Briatore en Jos Verstappen op de pitmuur (Peter van Egmond)

Tijdens de kwalificatie verovert Verstappen de negende startplek. Ayrton Senna en teamgenoot Schumacher bezetten de eerste startrij. In de race raakt Verstappen verwikkeld in een verhitte strijd om de zevende plaats. Echter, in de vijfendertigste ronde gaat het helemaal mis. In gevecht met Martin Brundle en Eddie Irvine wordt de Nederlander op het gras gedwongen, waardoor hij de controle over zijn Benetton verliest. Vier auto’s klappen op elkaar, en de bolide van Verstappen tuimelt over de McLaren van Brundle. Gelukkig komen alle coureurs – wonder boven wonder – ongedeerd uit de crash. Een spectaculair debuut is het zeker.

De kapotte Benetton-bolide van Jos Verstappen (Peter van Egmond)

