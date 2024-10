In het pré-Max Verstappen-tijdperk heeft geen coureur heeft zo’n impact gehad op de Formule 1-beleving in Nederland als zijn vader Jos Verstappen. Weinig F1-coureurs zullen ook zo’n turbulent debuutseizoen hebben beleefd als de Limburger. Een salto mortale in zijn eerste race, dodelijke crashes van collega’s Ayrton Senna en Roland Ratzenberger, een angstaanjagende pitbrand in Hockenheim, diverse bezoekjes aan de grindbak en ook twee podiumklasseringen. Het overkwam Jos Verstappen allemaal in 1994.

Veel sneller dan verwacht doet Benetton in 1994 een beroep op reserverijder Jos Verstappen. Aangezien de Finse coureur J.J. Lehto nog onvoldoende is hersteld van een gebroken rugwervel, krijgt Jos Verstappen op 27 maart in Brazilië de kans om als elfde Nederlander in de geschiedenis van de Formule 1 een Grand Prix te rijden. De vervanging geldt voorlopig voor twee races.

Het wordt een onvergetelijk debuut, daar in São Paulo, maar wel op een heel andere manier dan de Limburger zichzelf heeft voorgesteld. Rookie Verstappen werkt zich op het circuit van Interlagos in de eerste twintig ronden omhoog van de negende naar de vijfde plaats. Een mislukte pitstop (“De koppeling werkte niet meer, de motor sloeg af”) werpt hem echter weer net zo hard terug. Met een ronde achterstand op koploper Ayrton Senna begint Verstappen aan een inhaalrace die hem in de 37e ronde van de race naast de Jordan van Eddie Irvine brengt. De Noord-Ier stuurt naar links om een voor hem rijdende Ligier te passeren en tikt Verstappens Benetton aan, een manoeuvre met angstaanjagende gevolgen. Beide coureurs rijden op dat moment bijna 300 km per uur. Het ‘tikje’ van Irvine maakt van Verstappens auto een ongeleid projectiel. De Benetton wordt gelanceerd, maakt een salto en keert met een harde klap terug op aarde.

Jos Verstappen boos op Irvine

De beelden van de vliegende nieuweling uit Nederland, even voor zevenen op zondagavond, zijn in 500 miljoen huiskamers in 102 landen te zien. Ook in het Limburgse dorpje Montfort. In het uitpuilende café van de familie Verstappen slaat Annie Ketelaars, een tante van Jos, de handen voor de ogen. Niemand zegt wat. Minutenlang. Dan doorbreekt opa Sef de stilte. “Rustig maar, hij is in orde. Ik zag hem zitten. Gelukkig dat oma is thuisgebleven en het niet heeft gezien.”

Het slachtoffer zelf is vooral boos op Irvine. “Ik zat in zijn spoor. Als hij had willen inhalen, had hij dat eerder moeten doen. Wat hij bij die snelheid uithaalde, kan gewoon niet. Op dat punt had ik alle recht hem te passeren.”

‘Na zo’n crash is Jos niet meer te houden’

De wedstrijdleiding stelt hem in het gelijk. Verstappen treft geen blaam, Irvine krijgt een schorsing van drie races aan zijn broek. De enige in het Nederlandse kamp die laconiek op het ongeluk reageert, is Frans Verstappen, de vader van Jos. “Ik zag wel in de verte een auto door de lucht vliegen, maar pas na de landing. Via het commentaar op het circuit werd het me duidelijk dat het om Jos ging. Ach, na zo’n crash is Jos niet meer te houden en rijdt hij op zijn best. Let maar op in Japan.”

