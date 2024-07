Alvorens Max Verstappen gaat proberen om voor de derde keer op rij de GP van Hongarije te winnen, gaan we even terug in de tijd. Bijna 30 jaar geleden was er een andere coureur die hoge ogen gooide op de Hungaroring. Vader Jos Verstappen, toen in zijn rookie-jaar bij Benetton, werd voor de ogen van de Hongaarse fans de allereerste Nederlander op het Formule 1-podium.

Jos Verstappen kwalificeerde zich op de twaalfde plek op de grid. Een groot verschil met teamgenoot Michael Schumacher, die voor de vierde keer in zijn jonge carrière vanaf pole position mocht starten. Op zondag reed de Nederlander echter een knappe race en kwam hij steeds dichter bij de voorhoede. Uiteindelijk kon hij profiteren van de strategieën van het team en van een ongelukkige uitvalbeurt van Martin Brundle. Verstappen tekende voor de derde plaats en werd de eerste Nederlander op het Formule 1-podium.

GP Hongarije 1994

Jos Verstappen werd in 1994 gecontracteerd door Benetton, dat onder leiding stond van Flavio Briatore. Na vier DNF’s en een achtste plaats in Groot-Brittannië werd de GP van Hongarije een feestje voor de Nederlandse coureur (Motorsport Images)

Na een matige kwalificatie wist Jos Verstappen in de race aardig wat plekken goed te maken. In de slotfase reed hij op de vierde plek in zijn B194 (Motorsport Images)

In het allerlaatste rondje kreeg Martin Brundle (McLaren Peugeot) te maken met elektrische problemen. Hij moest zijn derde plek afstaan aan Jos Verstappen, die daarmee op het nippertje een podiumplaats bereikte (Motorsport Images)

Michael Schumacher kroonde zichzelf tot winnaar in Hongarije. De Duitse coureur eindigde voor rivaal Damon Hill (P2) en vergrootte zijn voorsprong in het kampioenschap (Motorsport Images)

