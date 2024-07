Ondanks een comfortabele voorsprong in het rijderskampioenschap, weet Max Verstappen dat er ‘nog veel werk’ rest voor Red Bull. De drievoudig wereldkampioen geniet al lang niet meer het voordeel van de snelste auto. Tijdens de aankomende GP van Hongarije zal Verstappen ook nog eens te maken krijgen met extreme hitte. Lukt het hem toch om voor het derde jaar op rij te winnen?

LEES OOK: Max Verstappen ‘geniet’ van concurrentiestrijd: ‘Onbekend wat er gaat gebeuren’

Na zeges voor Mercedes in Oostenrijk en Groot-Brittannië, wil Verstappen tijdens de GP van Hongarije weer terugslaan. In 2022 én in 2023 bewees de Nederlander zich de snelste op de Hungaroring. Een derde overwinning op rij is niet ondenkbaar, al zijn er dit jaar meerdere factoren die roet in het eten kunnen gooien.

‘Werk te doen’

“Hongarije is een interessante baan”, concludeert de 26-jarige coureur in een preview van de race. “Het circuit is erg smal en bochtig en heeft een zeer technische tweede sector; daarbij zal het deze week ook behoorlijk warm zijn.” Verstappen heeft geen ongelijk – in meerdere regio’s in Hongarije is code rood afgegeven en ook voor het Grand Prix-weekend wordt er extreme hitte voorspeld. Dat was twee weken geleden wel anders. In Groot-Brittannië kampte de Formule 1 met wisselende omstandigheden, waaronder een aantal regenbuitjes.

LEES OOK: Weerbericht GP Hongarije: code rood voor extreme hitte

“Silverstone was een lastige race voor ons”, weet ook Verstappen. “Hoewel we alle juiste beslissingen namen, hebben we nog veel werk te doen in de tweede helft van het seizoen. Ik ben in de fabriek geweest met het team en heb me op de simulator voorbereid op de race.”

De drievoudig wereldkampioen herinnert zich hoe de race in 2023 de geschiedenisboeken in ging; in zijn RB19 kwam hij toen met 33.731 seconden voorsprong over de finish. “Vorig jaar hadden we een schitterende race in Hongarije”, aldus Verstappen. “Red Bull scoorde toen twaalf overwinningen op rij. Hopelijk kunnen we dit jaar weer een geweldige race hebben en een goed teamresultaat behalen.”

Lees hier alles over de aankomende GP van Hongarije

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine ligt NU in de winkel, maar is ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in heel Nederland!)