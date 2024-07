Na een regenachtige Grand Prix op Silverstone maakt de Formule 1 zich dit weekend op voor de GP van Hongarije. Het circus reist naar Mogyoród en de zogenaamde Hungaroring voor alweer de dertiende race van het jaar. Max Verstappen en consorten krijgen daar te maken met vrij extreme weersomstandigheden – de coureurs gaan een uitzonderlijk heet weekend tegemoet. Check hier het hele weerbericht voor de GP van Hongarije!

Terwijl we in Nederland wachten op een beetje zomers weer, zullen ze in Hongarije snakken naar verkoeling. De komende week schiet het kwik geregeld richting de 35 graden Celsius. In verschillende regio’s werd door de lokale instanties al code rood afgegeven – de extreme hitte is geen grap. Ook voor de Formule 1 beloven de zeventig rondjes over de Hungaroring een beproeving te worden.

Weerbericht GP Hongarije

Op vrijdag krijgen de coureurs een eerste indruk van de extreme temperaturen in Mogyoród. Tijdens de vrije trainingen blijft het half bewolkt boven het circuit, maar wordt het wel ‘gewoon’ 34 graden. De kans op een beetje neerslag is verwaarloosbaar. De toeschouwers op de tribunes doen er goed aan om zonnebrand mee te nemen in plaats van een regenponcho; met liefst negen zonuren per dag kun je snel verbranden op en langs de Hungaroring.

Tijdens de kwalificatie – die op zaterdag wordt afgewerkt – verandert er weinig. Het wordt dan maximaal 32 graden Celsius in Mogyoród en de kans op een buitje is wederom nihil. Overigens zal ook de wind niet voor verkoeling zorgen in Hongarije – een klein briesje gaat niet genoeg zijn om de extreme hitte te trotseren. Tenslotte wordt het tijdens de Grand Prix op zondag zo’n 32 graden. Waarschijnlijk is alle bewolking tijdens de race verdwenen, dus wordt het hoe dan ook een zware beproeving.

