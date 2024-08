Na de recente Grand Prix van Hongarije is de Hungaroring in Mogyoród begonnen aan een omvangrijke renovatie. De tweede fase van de geplande renovatie is van start gegaan, met als belangrijkste onderdeel de volledige herbouw van het pitgebouw.

Eerste en tweede fase van de renovatie

De eerste fase van de renovatie werd eerder dit jaar succesvol afgerond. Gedurende vijf maanden werkten 1.500 mensen onafgebroken om het circuit gereed te maken voor de Grand Prix op 21 juli. Deze fase omvatte de verbreding van de paddock, de aanleg van nieuwe tunnels onder de start/finishlijn en nieuw asfalt. Nu is de focus verschoven naar de tweede fase, waarin het oude pitgebouw volledig is gesloopt. Onlangs zijn er foto’s gedeeld op social media die de voortgang tonen. De herbouw van het pitgebouw is gepland om afgerond te zijn vóór de Grand Prix van Hongarije in 2025.



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Contractverlenging tot en met 2032

De Hungaroring heeft in het verleden al enkele belangrijke veranderingen ondergaan, waaronder de verwijdering van de chicane bij bocht 3 in 1989 en aanpassingen aan bocht 1 en bocht 12 in 2003. De huidige renovatie is cruciaal voor het behoud en de verbetering van het circuit. Dankzij de geplande verbeteringen heeft de Formule 1 onlangs het vertrouwen uitgesproken door het contract met de Hungaroring te verlengen tot en met 2032.

LEES OOK: Hongaarse GP blijft tot en met 2032 op F1-kalender

Nu in de winkel en digitaal te bestellen (met gratis bezorging in Nederland): ons dubbeldikke zomerpakket met reguliere editie & de Dutch GP Special! Met tussenrapport Tom Coronel, interview Max Verstappen en hoe koning Willem-Alexander in het geheim leerde racen!