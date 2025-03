In aanloop naar de veertigste Hongaarse GP wordt de Hungaroring grootschalig verbouwd. Begin augustus reist de Formule 1 opnieuw af naar het historische circuit. Tegen de tijd dat deze veertiende ronde van het seizoen plaatsvindt, zullen de faciliteiten op en rond het circuit er aanzienlijk anders uitzien. Momenteel renoveert men de paddock, het hoofdgebouw en de hoofdtribune.

Formula1.com meldt dat de herontwikkeling van de Hungaroring sneller verloopt dan oorspronkelijk gepland. Afgelopen juli, na de GP van Hongarije en de eerste Formule 1-zege van Oscar Piastri, gingen de werkzaamheden van start. Sindsdien werken er dagelijks ruim duizend mensen op het terrein. Wanneer de Formule 1 in augustus terugkeert naar het circuit, moeten de meeste werkzaamheden grotendeels zijn afgerond. Mede dankzij deze aanpassingen belooft de Hungaroring de grootste sportfaciliteit en evenementenlocatie van Hongarije te worden.

Renovaties

Boven de hoofdtribune werkt men aan een nieuwe dakconstructie, terwijl de tribune zelf grotendeels is voltooid – alleen de stoelen ontbreken. Onder het rechte stuk komen nieuwe tunnels, en het hele circuit krijgt een nieuwe asfaltlaag. De structurele renovaties aan het paddockgebouw werden eind februari al afgerond. In de pitstraat van de Hungaroring bevinden de mechanische en elektrische installaties zich in een vergevorderd stadium.

Tijdens de aankomende GP van Hongarije zullen de nieuwe constructies zo goed als gereed zijn, met uitzondering van het mediacentrum en de ruimtes voor de racedirectie. Voor deze voorzieningen worden tijdelijke locaties opgezet, totdat het volledige project vóór de GP van 2026 wordt afgerond. De Hungaroring staat tot en met 2032 op de Formule 1-kalender.

De werkzaamheden op het rechte stuk van het circuit (Hungaroring)

