De Grand Prix van Hongarije blijft op de Formule 1-kalender staan tot ten minste het seizoen 2032 na een nieuwe overeenkomst tussen Formula One Management en de promotor. Dat is vandaag officieel bekendgemaakt. Het huidige contract liep nog tot en met 2027.

De Hungaroring had eerder al aangekondigd dat er de komende seizoenen grote verbouwingen gaan plaatsvinden aan de faciliteiten, waaronder een nieuwe hoofdtribune met uitzicht op het rechte stuk van de pitstraat en een nieuw pitgebouw. De aanpassingen moeten volgens planning in 2026 gereed zijn.

