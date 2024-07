Max Verstappen beschikt tijdens de aankomende Grand Prix van Hongarije over een cruciale upgrade. De RB20 wordt voor de dertiende ronde van het seizoen nog eens flink onder handen genomen. Volgens Helmut Marko móét deze laatste update zijn vruchten afwerpen. De Oostenrijker weet dat zowel McLaren als Mercedes hen momenteel het nakijken geeft.

LEES OOK: Horner ziet Formule 1-potentie in juniorklassen: ‘Zet zichzelf aardig in de schijnwerpers’

Terwijl de concurrenten van Red Bull zich opmaken voor een strijd om de constructeurstitel, weet Helmut Marko dat ‘alles perfect moet gaan’, willen ze in Milton Keynes de favorietenrol behouden. In zijn column voor Speedweek blikt hij vooruit op het aankomende weekend en de volgende krachtmeting met de Britten. De Oostenrijker is dankbaar dat Verstappen komend weekend wel gebruik kan maken van een nieuwe upgrade.

LEES OOK: Zak Brown ziet titelkansen groter worden: ‘Hangt allemaal van Pérez af’

“Feitelijk moet alles perfect zijn, willen wij een race kunnen winnen”, pent Marko. “Er is geen ruimte om fouten te maken. In Engeland waren we te langzaam op de medium band. Godzijdank komt er een upgrade in Boedapest, het is te hopen dat we daarmee weer een stap in de goede richting kunnen zetten.” Max Verstappen kwam in Silverstone als tweede over de streep – na bijna drie jaar dominantie moest de Nederlander zijn meerdere erkennen in Lewis Hamilton.

‘Lopen achter op McLaren én Mercedes’

Verstappen heeft nog twee races – Hongarije en Spa – om zijn voorsprong in het kampioenschap te vergroten; daarna gaat de Formule 1 de zomerstop in. “Boedapest is een behoorlijk langzaam circuit en Spa is een van de favoriete banen van Max”, schrijft Marko hoopvol. Toch rekent de Red Bull-adviseur zich nog niet rijk. “Deze upgrade moet werken, want we lopen momenteel achter op McLaren en – op basis van Engeland – eigenlijk ook op Mercedes.”

“We moeten weer op eigen kracht kunnen winnen, dat is ons doel”, concludeert Marko. Hij weet dat Red Bull daarvoor twee sterke coureurs nodig heeft. “We hebben vooraan twee auto’s nodig om het constructeurskampioenschap veilig te stellen”, legt hij uit. “We hopen nog steeds dat Sergio Pérez zijn vorm terugvindt. Tijdens de zomerstop zullen we de situatie nog eens evalueren.”

LEES OOK: Beslissing over Sergio Pérez nadert: ‘Elk contract heeft een exit-clausule’

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine ligt NU in de winkel, maar is ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in heel Nederland!)