Christian Horner ziet genoeg potentie bij de Red Bull-coureurs in de juniorklassen onder de Formule 1. Isack Hadjar, die momenteel aan kop gaat in het Formule 2-kampioenschap, mocht zich vorige week al bewijzen tijdens een vrije trainingssessie op Silverstone. Volgens Horner is er zelfs voor 2025 nog van alles mogelijk voor de coureurs in opleiding.

LEES OOK: Max Verstappen kiest de mooiste overwinningen van zijn carrière

“Hadjar doet het fantastisch”, zei Horner na het raceweekend in Groot-Brittannië over de 19-jarige coureur. “Hij heeft een goed weekend gehad.” Na een weinig verheffende trainingssessie in de bolide van Sergio Pérez, wist Hadjar wel de Formule 2-race op zijn naam te zetten. Ondertussen won de Britse Arvid Lindblad – ook een Red Bull-telg – de race in de Formule 3.

LEES OOK: Isack Hadjar moet ‘jaarsalaris’ dokken voor het blokkeren van Lando Norris

Doorstromen naar F1?

“Het is goed om te zien dat zowel Isack en Arvid het goed doen in de juniorklassen”, vervolgde Horner. “Twee grote talenten die beiden hun weg omhoog werken.” De Frans-Algerijnse Hadjar rest alleen nog doorstromen naar de koningsklasse. Hoe lang laat dat debuut nog op zich wachten? “Hij heeft zichzelf aardig in de schijnwerpers gezet voor volgend jaar”, legde Horner uit. “Dat is de reden dat we geen overhaaste beslissingen willen maken voor het tweede Visa RB-stoeltje.”

“Er is altijd een kans dat hij in 2025 naar de Formule 1 komt”, besloot de teambaas. Yuki Tsunoda heeft zijn samenwerking met het zusterteam van Red Bull al verlengd, maar Daniel Ricciardo wacht nog op een nieuw contract. Met de matige resultaten van zowel hem als Sergio Pérez, kan er nog van alles gaan verschuiven binnen de Red Bull-garages.

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine ligt NU in de winkel, maar is ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in heel Nederland!)