Max Verstappen rijdt dit jaar zijn tiende seizoen in de Formule 1. De Red Bull-coureur is inmiddels een van de meest gevierde coureurs op de grid – op 26-jarige leeftijd heeft de Nederlandse coureur al drie wereldtitels en eenenzestig zeges op zak. In gesprek met Red Bulletin haalt Max Verstappen herinneringen op; wat waren de mooiste overwinningen van de afgelopen tien seizoenen?

Spanje, 2016

Hoe kan het ook anders? Natuurlijk staat zijn eerste triomf tijdens de Spaanse Grand Prix van 2016 bij Verstappen bovenaan. Slechts een paar dagen nadat hij de overstap maakte van Toro Rosso naar Red Bull, kroonde de toen 18-jarige Nederlander zichzelf tot racewinnaar. “Ik was echt niet met de overwinning bezig, zelfs niet in de laatste bocht”, aldus Verstappen. “Ik was zo gefocust op wat ik moest doen. Uiteindelijk kan niks dat gevoel evenaren. Het was ongelofelijk, juist omdat ik het zo niet had verwacht.”

De mooiste van al zijn overwinningen – een 18-jarige Max Verstappen wint tijdens zijn Red Bull-debuut de Spaanse Grand Prix (Motorsport Images)

Mexico, 2018

De Mexicaanse Grand Prix van 2018 werd een extra lange race voor de Limburger. In zijn laatste seizoen met teamgenoot Daniel Ricciardo was Verstappen eigenlijk het hele weekend superieur. Echter, door technische problemen was het de Australiër die vanaf pole mocht vertrekken. “Ik heb toen de hele tijd gedacht: ‘Zondag win ik alsnog'”, herinnert Verstappen zich. “Ik wilde geen wraak nemen of iets dergelijks, ik had gewoon de wil om te winnen.” Na een briljante start schoot hij zijn teamgenoot voorbij en de rest is geschiedenis.

Oostenrijk, 2019

De Grand Prix van Oostenrijk begon als een nachtmerrie voor Max Verstappen – dat maakt het des te mooier dat hij uiteindelijk als eerste over de streep kwam. Toen de lichten uitgingen, viel de Red Bull-coureur van P2 terug naar P7. Pas in het allerlaatste rondje zat hij weer op de staart van raceleider Charles Leclerc. Dankzij een riskante inhaalactie werd ook de Monegask ingehaald en reed Verstappen naar de winst.

De wedstrijdleiding ging nog wel even in conclaaf over de manoeuvre van Verstappen. “Ik heb drie uur met Helmut Marko en Dietrich Mateschitz (oprichter Red Bull, red.) gewacht op een oordeel van de stewards”, meldt Verstappen. “Het mocht even duren voordat de zege vaststond, maar uiteindelijk was het wel een coole wedstrijd.”

