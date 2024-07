Max Verstappen maakte zondag zijn langverwachte debuut op het Goodwood Festival of Speed, een wereldberoemd motorsport-festijn in het zuiden van Engeland. De Nederlander was onderdeel van een gigantische Red Bull-delegatie en klom voor de gelegenheid in de RB16B, de auto waar hij in 2021 zijn eerste wereldkampioenschap mee veiligstelde.

LEES OOK: FOTOSERIE: De mooiste auto’s op Goodwood Festival of Speed 2024

Voor Verstappen was het de eerste keer dat hij afreisde naar het Goodwood-landgoed. Als fan van de motorsport is de Red Bull-coureur wel bekend met het gigantische evenement. Zijn deelname aan de festiviteiten was tevens een unicum voor de organisatie; het was de eerste keer dat een regerend kampioen debuteerde. Verstappen sprak achteraf van een geslaagde dag.

“Het was geweldig”, aldus de drievoudig wereldkampioen. “Thuis kijk ik ieder jaar naar Goodwood op de televisie, maar het is geweldig om hier zelf te zijn. Het is leuk om alle mensen te zien, maar ook alle verschillende auto’s. Ik hou van racen en ik hou van auto’s. Het is een geweldig evenement en het is geweldig om hier vandaag te zijn.”

Verstappen was zondag onderdeel van de festiviteiten van Red Bull – het Formule 1-team gebruikte Goodwood om de twintigste verjaardag te vieren. Alle bolides van de afgelopen twee decennia werden meegenomen. Naast Verstappen waren ook Sergio Pérez, Daniel Ricciardo, David Coulthard, Mark Webber, Christian Klien, Hamda Al Qubaisi, Christian Horner en Adrian Newey van de partij.

Max Verstappen debuteert op Goodwood met ‘zijn’ RB16B:

There we have it folks. Max Verstappen @Max33Verstappen flying up the #FOS Hill in the RB16B. #RedBullRacing pic.twitter.com/bTwLtQlGDP — Goodwood FOS (@fosgoodwood) July 14, 2024



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine ligt NU in de winkel, maar is ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in heel Nederland!)